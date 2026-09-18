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GOLETA, CA, 17 de septiembre de 2026 – Las obras participantes del 5.º Concurso Anual de Arte de la Semana de los Arroyos ya están en exhibición y podrán visitarse hasta el 30 de septiembre en el Centro Comunitario de Goleta (CCG), ubicado en 5679 Hollister Avenue. Visite la exhibición durante el horario habitual, de lunes a viernes, de 9 AM a 5 PM, para conocer las 56 obras presentadas por artistas de todas las edades. El tema de este año es La historia bajo la superficie: arte inspirado en nuestros arroyos, océanos y cuencas hidrográficas.

También está invitado a la recepción del Concurso de Arte de la Semana de los Arroyos, que se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre, de 5:30 a 7 PM, en el CCG. Durante la recepción se darán a conocer las obras ganadoras. El evento es gratuito y está abierto al público. Habrá refrigerios ligeros y música en vivo a cargo de The Swing Along Band.

“Estamos muy emocionados de que puedan ver las hermosas obras de artistas locales que están en exhibición en el Centro Comunitario de Goleta y conocer las historias que las inspiraron. Los participantes de este año hicieron suyo el tema, y nos entusiasma que puedan disfrutar del talento y la creatividad que tenemos aquí mismo en Goleta”, dijo Sharon Nigh, asistente de biblioteca y coordinadora del Concurso de Arte de la Semana de los Arroyos.

Este año, por primera vez, los artistas también presentaron una breve historia sobre su obra o sobre lo que los inspiró a crearla. Estos textos se colocarán junto a las obras durante la recepción de arte del 25 de septiembre.

Durante la recepción, se reconocerá a los artistas por su trabajo. La alcaldesa Paula Perotte y la jueza invitada Elizabeth Flanagan, expresidenta de la Asociación de Arte del Valle de Goleta, seleccionarán a los ganadores tomando en cuenta qué tan bien se relaciona cada obra con el tema, su presentación general y su originalidad. Los ganadores se anunciarán esa misma noche. Se otorgarán premios de 1.º, 2.º y 3.º lugar, además de menciones honoríficas, en cada categoría de edad: adultos (18 años o más), adolescentes (7.º a 12.º grado) y niños (6.º grado o menos).

Durante la recepción, el equipo de Servicios Ambientales de la Ciudad de Goleta también compartirá información sobre la importancia de la Semana de los Arroyos y de nuestros cuerpos de agua locales. Además, no olvide visitar la mesa informativa del Colectivo de Arroyos Urbanos de Santa Bárbara para recoger una actividad de búsqueda del tesoro sobre los arroyos de Goleta.

El Concurso de Arte de la Semana de los Arroyos se lleva a cabo en celebración de la Semana de los Arroyos, que se realizará del 19 al 26 de septiembre. Este concurso es una colaboración entre la Biblioteca del Valle de Goleta, la División de Servicios Ambientales y la División de Parques y Recreación. ¡Gracias a todas las personas que participaron en el concurso y presentaron sus obras! Esperamos que vengan a conocer la exhibición mientras esté disponible y que nos acompañen en la recepción del 25 de septiembre.