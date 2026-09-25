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SANTA BARBARA, CA – 24 de septiembre de 2026

El 24 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 6:55 p.m., el Centro de Comunicaciones de la Policía de Santa Bárbara recibió una llamada al 9-1-1 reportando a un hombre adulto inconsciente en Chase Palm Park, ubicado en 300 East Cabrillo Boulevard. Los oficiales de la Policía de Santa Bárbara llegaron y brindaron asistencia hasta que el personal médico se hizo cargo. El hombre fue trasladado al Hospital Cottage, donde, lamentablemente, sucumbió a sus heridas.

La Unidad de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Santa Bárbara está en la escena y está investigando activamente el incidente. Por favor, evite el área hasta nuevo aviso. Se proporcionará información adicional en comunicados de prensa actualizados a medida que esté disponible.