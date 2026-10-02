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GOLETA, CA, 2 de octubre de 2026 – La Ciudad de Goleta se complace en presentar a Andrea Dransfield como la nueva Gerente de Servicios Ambientales de la ciudad. Andrea aporta más de trece años de experiencia al puesto, incluyendo su trabajo como consultora para la Ciudad. En su nuevo cargo, Andrea liderará la División de Servicios Ambientales, enfocándose en la supervisión del Plan de Manejo de Arroyos y Cuencas Hidrográficas, los requisitos completos de captura de basura, el programa de aguas pluviales y el Estudio de Tarifas para Residuos Sólidos, Drenaje y Alumbrado Público.

La directora de Obras Públicas, Nina Buelna, dijo: “Somos muy afortunados de que Andrea se una oficialmente a la Ciudad de Goleta y lidere los Servicios Ambientales. Su conocimiento de la Ciudad, adquirido durante su tiempo como consultora, y su pasión por el medio ambiente la convierten en una excelente elección para este puesto”.

Andrea ha dedicado gran parte de su carrera a trabajar con el agua, la vida silvestre y la protección ambiental. Su experiencia incluye biología marina y terrestre, calidad del agua, manejo de cuencas, restauración de hábitats y cumplimiento ambiental. Tiene una Licenciatura en Ciencias Ambientales y Zoología, y una maestría en Geografía, Manejo de Recursos y Planeación Ambiental, dedicada a proteger los recursos. Andrea ha estado facilitando el programa de aguas pluviales de la Ciudad durante siete años como contratista antes de unirse al equipo de la Ciudad. Es orientada a la comunidad y disfruta ser voluntaria con organizaciones locales sin fines de lucro como Channel Islands Cetacean Research Unit, California Reef Check, California Central Coast Chapter de The Wildlife Society y Xerces Western Monarch Count.

Ella espera con entusiasmo este nuevo capítulo de su carrera y dijo: “Estoy emocionada de asumir mi nuevo rol como gestora de la División de Servicios Ambientales. Este puesto me da la oportunidad de liderar programas esenciales que protegen los recursos naturales de nuestra comunidad. Estoy emocionado por lanzarme, apoyar el trabajo que hacemos y ayudar a mantener el medio ambiente de nuestra comunidad saludable y protegido.”

Estamos emocionados de contar con Andrea en nuestro equipo y le deseamos mucho éxito en su nuevo puesto.