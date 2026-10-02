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SANTA BARBARA, CA – 29 de septiembre del 2026

El Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia de la Ciudad de Santa Bárbara se complace en anunciar que Santa Barbara BCycle, el programa de bicicletas compartidas de la Ciudad, superó el millón de viajes el 14 de septiembre. Para celebrar este logro, la Ciudad y BCycle ofrecerán viajes gratuitos de 30 minutos el sábado 3 de octubre.

Desde su lanzamiento en 2021, residentes y visitantes de Santa Bárbara han recorrido más de tres millones de millas en las bicicletas eléctricas de asistencia de BCycle, evitando 428.59 toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra comunidad. Esto equivale a retirar 100 vehículos de pasajeros de las calles durante un año.

“Alcanzar un millón de viajes es un logro emocionante para la Ciudad de Santa Bárbara y demuestra el creciente papel que desempeñan las bicicletas compartidas en nuestra comunidad”, dijo Melissa Hetrick, directora interina del Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia (Acting Director of the Sustainability & Resilience Department). “Cada viaje en BCycle representa una oportunidad más para reducir nuestra dependencia de los vehículos de un solo ocupante”.

Actualmente, BCycle opera 103 estaciones, 654 espacios de estacionamiento para bicicletas y 324 bicicletas eléctricas en toda la Ciudad, brindando a residentes y visitantes una opción de transporte divertida y sostenible. La reciente expansión financiada mediante una subvención, BCycle for All, incluyó la instalación de espacios de estacionamiento para bicicletas en vecindarios con acceso limitado a estos servicios y membresías anuales con descuento para residentes de bajos ingresos.

Se invita a los miembros de la comunidad a probar BCycle este sábado 3 de octubre utilizando el código promocional MILLION.

Para obtener más información sobre Santa Barbara BCycle y el programa de bicicletas compartidas de la Ciudad, visite BCycle (SantaBarbaraCA.gov/BCycle).