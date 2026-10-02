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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – La Oficina de Elecciones del Condado de Santa Bárbara anunció que las boletas oficiales de voto por correo y los materiales de votación se entregarán al Servicio Postal de los Estados Unidos antes del 5 de octubre. Se pide a los votantes registrados que revisen sus buzones para encontrar su boleta y las guías de información para votantes correspondientes, las cuales deberían llegarles dentro de los próximos 5 a 10 días.

El paquete de voto por correo contendrá varios elementos:

• La boleta oficial del votante.

• Instrucciones para votar y devolver la boleta.

• Un sobre de devolución de la boleta con un código de barras único que permite a la Oficina de Elecciones verificar la firma del votante en el sobre con el registro de inscripción del votante.

o Esta puede ser la firma en la tarjeta de registro de votante enviada por el votante

o la firma en la licencia de conducir del votante si se registró para votar en el Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés).

o Es importante que el votante verifique que su nombre esté impreso en el sobre (la boleta no pertenece a otra persona que viva en la misma dirección), firme el sobre e introduzca la boleta dentro del sobre de devolución.

Si un votante recibe una boleta para una persona que ya no vive en la dirección, por favor:

• Escriba “No longer at this address” (ya no vive en esta dirección) en el sobre exterior y devuélvalo a un cartero.

Las boletas se pueden devolver por correo (con matasellos del día de la elección, el 3 de noviembre), entregarse en persona a una de dos oficinas de elecciones (cuyas ubicaciones se detallan a continuación), en cualquier centro de votación el día de las elecciones o en los buzones oficiales para boletas ubicados en todo el condado.

Puede encontrar una lista de los centros de votación y las ubicaciones oficiales de los buzones oficiales en SBCVote.com.

Los votantes pueden registrarse para rastrear su boleta electoral en ¿Dónde está mi boleta?

Secretario de Estado de California.

Los votantes pueden verificar su estado de registro, buscar su centro de votación y encontrar el estado de su boleta utilizando la herramienta de consulta en Mi situación de votante – Secretario de Estado de California o llamando a la Oficina de Elecciones al 800-722-8683.

Regístrese en línea en Registro de votantes en línea | Secretario de Estado de California o solicite un formulario de registro llamando al 800-722-8683. Los formularios de registro de votantes están disponibles en las oficinas locales del DMV, oficinas de correos y bibliotecas públicas.

Las Oficinas Electorales del Condado de Santa Bárbara están ubicadas en:

• Oficina Principal Electoral de Santa Bárbara (Santa Barbara Elections Main Office) (4440-A Calle Real)

Lunes a viernes, de 8 a. m. – 5 p. m. y el sábado 31 de octubre de 8 a. m. – 2 p. m.

• Sucursal de la Oficina de Elecciones de Santa María (Santa Maria Elections Branch Office) (511 Lakeside Parkway, Ste. 134)

Lunes a viernes, de 8 a. m. a mediodía y de 1 p. m. – 5 p. m. a partir del 5 de octubre y el sábado 31 de octubre de 8 a. m. – 2 p. m.

Se puede contactar con la Oficina de Elecciones del Condado de Santa Bárbara mediante sbcvote.com o llamando al 800-722-8683.