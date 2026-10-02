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(SANTA BARBARA, California) – El condado de Santa Barbara invita a todos a participar en el Great Shakeout de este año, que se llevará a cabo a las 10:15 a. m. del jueves 15 de octubre de 2026. El simulacro anual ShakeOut es una oportunidad para que todos practiquen medidas de protección sencillas y refuercen la preparación personal y familiar ante los terremotos.

El ShakeOut es una oportunidad para que los residentes, las escuelas, las empresas y los grupos comunitarios actualicen sus planes: asegurar los espacios de vivienda y de trabajo, practicar la técnica de “Agacharse, cubrirse y sujetarse”, y asegurarse de que los kits de emergencia y los planes de comunicación estén al día.

“La actividad sísmica reciente en California y más allá nos recuerda que los terremotos no dan advertencias y que la preparación puede comenzar con pequeñas acciones practicadas de manera constante”, compartió Stacy Silva, directora interina de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado. “El Great Shakeout del 15 de octubre es una forma práctica de desarrollar los hábitos que nos mantendrán a salvo cuando comience un temblor”.

La Earthquake Country Alliance describe los pasos clave que todos los residentes deben seguir antes de un terremoto:

• Identifica los peligros en tu hogar o lugar de trabajo y asegura los objetos que puedan caerse o causar lesiones.

• Elabora un plan de emergencia, incluyendo cómo te comunicarás con tus familiares en

caso de que se separen.

• Organice los suministros de emergencia en un lugar al que se pueda acceder después de un desastre.

• Es posible reducir los posibles impactos financieros asegurando los documentos importantes, reforzando tu hogar y considerando contratar un seguro contra terremotos.

• Si sientes un temblor o recibes una alerta, actúa de inmediato: practica la técnica de “Agáchate, cúbrete y sujétate”, o “Bloquea (las ruedas), cúbrete y sujétate” para quienes usen aparatos de movilidad.

La Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Santa Barbara recomienda encarecidamente a todos los residentes que utilicen herramientas de alerta temprana de terremotos. Incluso las alertas que se reciban sin que se sienta un temblor notable pueden brindarte segundos cruciales para prepararte y protegerte.

Mantente informado: Herramientas de alerta de terremotos

Se recomienda a los residentes que se registren y compartan sistemas de advertencia confiables: California utiliza el Sistema de Advertencia Temprana de Terremotos para notificar al público entre segundos y decenas de segundos antes de que comience el temblor, lo que les da a los usuarios la oportunidad de tomar medidas que pueden salvarles la vida.

• Aplicación MyShake: una aplicación gratuita (disponible en Google Play y la App Store de Apple) que envía alertas basadas en tu ubicación «HomeBase», incluso sin los servicios de localización activos.

• Alertas de terremotos de Android: los teléfonos Android con sistemas operativos actualizados están suscritos automáticamente a las Alertas de terremotos de Android, que utilizan la misma tecnología que la aplicación MyShake.

• Alertas del gobierno para iPhone: habilita las alertas de emergencia en Ajustes

→ Notificaciones para recibir advertencias de terremotos.

• Alertas de ReadySBC: notificaciones locales que se emiten cuando un sismo puede ir seguido de peligros adicionales o medidas de protección. Regístrate en ReadySBC.org.

Obtén más información sobre las herramientas de advertencia temprana de terremotos de California en Información sobre la advertencia temprana de terremotos de California.

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