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SANTA BÁRBARA, CA – 30 de septiembre de 2026

Resultados del impuesto de ocupación transitoria en la Ciudad de Santa Bárbara – 31 de agosto 2026

La Ciudad de Santa Bárbara recaudó $4.4 millones en Impuestos de Ocupación Transitoria (TOT) en agosto 2026, el segundo mes en el año fiscal de la Ciudad.

En lo que va de año, la Ciudad ha recaudado $9.3 millones en TOT general, de los cuales aproximadamente $8.2 millones provienen de hoteles y $1.1 millones de alquileres a corto plazo. A la fecha, los ingresos totales por concepto de TOT se sitúan un 8.3% por encima del presupuesto.

El Impuesto de Ocupación Transitoria (TOT) es un impuesto que grava a los huéspedes “transitorios” que se alojan en cualquier hotel, posada, motel u otro establecimiento comercial de alojamiento por un periodo inferior a 30 días.

El presupuesto adoptado por la Ciudad para el TOT, considerando todos los fondos, es de $37.2 millones, de los cuales $31.0 millones están asignados al Fondo General.

Consulte la tabla del Impuesto de Ocupación Transitoria. El tipo impositivo del TOT en la Ciudad es del 12.0 %, de los cuales el 10.0 % se destina al Fondo General de la Ciudad y el 2.0 % restante al Fondo de Arroyos y Agua Limpia.

Para obtener más datos financieros actuales e históricos, visite la página web de Presupuestos e Informes de la Ciudad.