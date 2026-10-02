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SANTA BÁRBARA, CA – 30 de septiembre de 2026

El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Bárbara invita a la comunidad a compartir sus perspectivas para ayudar a definir el futuro de los parques, espacios abiertos, instalaciones recreativas y programas de la Ciudad. Los comentarios se utilizarán para desarrollar el Plan Maestro de Parques y Recreación, que establecerá una visión a largo plazo para el sistema de parques y recreación de Santa Bárbara, ayudará a definir prioridades y orientará futuras mejoras.

Durante el verano, el personal de Parques y Recreación visitó parques de la Ciudad y eventos comunitarios y escolares para informar a los residentes sobre el Plan Maestro y conocer sus experiencias, necesidades y prioridades para el futuro de los parques, instalaciones y programas de Santa Bárbara. La fase de participación comunitaria culmina este otoño con el lanzamiento de una encuesta comunitaria para asegurar que todas las personas tengan la oportunidad de compartir sus comentarios.

La encuesta comunitaria está disponible en inglés y español y estará abierta hasta el 31 de octubre.



“Esta es una oportunidad para que la comunidad comparta lo que disfruta de los parques de la Ciudad, así como sus prioridades para el futuro”, dijo Jill Zachary, directora de Parques y Recreación (Parks and Recreation Director). “Queremos que las personas piensen más allá de lo que existe hoy e imaginen qué podría ser diferente, mejor o nuevo. Esta es una oportunidad para que todas las personas sueñen en grande y compartan su visión para el futuro”.

Completar la encuesta es una de las oportunidades más importantes para que el público ayude a definir el Plan Maestro mientras aún se encuentra en desarrollo. Aunque habrá oportunidades adicionales para participar a medida que continúe el proceso de planificación, los comentarios recibidos antes del cierre de la encuesta tendrán la mayor influencia en el borrador del plan.

Una firma de investigación independiente, ETC Institute, también está realizando una encuesta estadísticamente válida al contactar directamente a una muestra representativa de miembros de la comunidad. Este esfuerzo busca asegurar que el Plan Maestro refleje las perspectivas de la comunidad en su conjunto, incluidas las personas que quizá no participen regularmente en reuniones públicas, respondan a encuestas o utilicen los parques o programas de recreación de la Ciudad.



El Departamento organizará seis talleres presenciales y un taller virtual para las personas que deseen obtener más información sobre el Plan Maestro antes de completar la encuesta. En cada taller se ofrecerá la misma presentación, para que los miembros de la comunidad puedan asistir al que les resulte más conveniente. Los talleres incluirán una breve presentación, seguida de una oportunidad para hacer preguntas y compartir comentarios con el personal.

Se invita a personas de todas las edades a participar. Se ofrecerá traducción al español.

Talleres del Plan Maestro de Parques y Recreación

Del 14 al 24 de octubre

Información de la serie

Taller comunitario #1

Miércoles 14 de octubre de 2026

5:30 p.m. a 7:00 p.m.

The Riviera Ridge School (2130 Mission Ridge Road)

Taller comunitario #2

Jueves 15 de octubre de 2026

5:30 p.m. a 7:00 p. m.

MacKenzie Center (3111 State Street)

Taller comunitario #3

Sábado 17 de octubre de 2026

10:00 a.m. a 11:30 a.m.

La Cumbre Junior High (2255 Modoc Road)

Taller comunitario #4

Martes 20 de octubre de 2026

5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Washington Elementary (290 Lighthouse Road)

Taller comunitario #5

Jueves 22 de octubre de 2026

5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Louise Lowry Davis Center (111 W. Victoria Street)

Taller comunitario #6

Sábado 24 de octubre de 2026

10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Franklin Neighborhood Center (1136 E. Montecito Street)

Taller virtual del Plan Maestro de Parques y Recreación

Miércoles 21 de octubre de 2026

5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Regístrese para el seminario web de Zoom

Obtenga más información sobre el Plan Maestro de Parques y Recreación y complete la encuesta en Plan Maestro de Parques y Recreación (SantaBarbaraCA.gov/PRMP).