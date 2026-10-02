Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BARBARA, CALIF.– Las empresas de transporte público de todo el condado de Santa Bárbara ofrecerán viajes gratuitos durante todo el día con motivo del Día del Aire Limpio de California, el 7 de octubre de 2026.

La Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG por sus siglas en inglés) se ha asociado con las agencias de transporte público para ofrecer viajes gratuitos en Clean Air Express, el Distrito Metropolitano de Transporte de Santa Bárbara (MTD por sus siglas en inglés), el Servicio de Transporte del Valle de Santa Ynez (SYVT por sus siglas en inglés), el Servicio de Transporte de la Ciudad de Lompoc (COLT por sus siglas en inglés) y el Servicio Regional deTransporte de Santa María (SMRT por sus siglas en inglés). No se incluyen los servicios de micro transporte ni de transporte adaptado.

La Comisión de Transporte del Condado de Ventura (VCTC) también ofrecerá viajes gratuitos en el Coastal Express a través del Programa de Días de Tarifa Gratuita de la VCTC.

“El Día del Aire Limpio es una oportunidad para reflexionar sobre las decisiones que tomamos cada día”, afirmó David Silva, vicepresidente de la SBCAG y miembro de la Junta de Recursos del Aire de California. “Ofrecer viajes gratuitos en autobús facilita que las personas prueben el transporte público para ir al trabajo, a la escuela o a cualquier destino cotidiano. Elegir el transporte público para un solo viaje es una forma en que cada uno de nosotros puede contribuir a un aire más limpio”.

El Día del Aire Limpio de California es un proyecto de la Coalición por el Aire Limpio que tiene como objetivo fomentar medidas para mejorar la salud de la comunidad.

Las agencias de transporte público que prestan servicio en el condado de Santa Bárbara también han invertido en vehículos de cero emisiones y en tecnología de transporte más limpia:

• Santa Maria Regional Transit alcanzó la capacidad operativa para una flota 100 % eléctrica a batería de 40 vehículos en 2025.

• Santa Barbara MTD puso en funcionamiento la primera flota de autobuses eléctricos a batería en los Estados Unidos en 1991 y continúa ampliando su flota de cero emisiones.

• La flota del VCTC Coastal Express incluye autobuses turísticos eléctricos que realizan viajes entre los condados de Ventura y Santa Bárbara.

“Cada vez más familias se están dando cuenta de que no necesitan usar su auto para cada uno de sus desplazamientos y así obtener importantes beneficios económicos”, dijo Gamaliel Anguiano, gerente de servicios de transporte público de la ciudad de Santa María. “Al dejar que nuestros hermosos y nuevos autobuses eléctricos se encarguen de algunos de sus desplazamientos habituales, las familias se benefician de esos ahorros y, al mismo tiempo, aprovechan mejor el tiempo de su viaje diario. Con los viajes gratuitos en este Día del Aire Limpio, no hay razón para perderse lo que miles de personas ya han descubierto.”

También se invita al público a explorar otras opciones de transporte limpio, como el uso de la bicicleta, el uso compartido del automóvil y el tren. Los residentes y quienes se desplazan diariamente pueden consultar las opciones de transporte en sbcag.org/commute, enviando un correo electrónico a smartride@sbcag.org o llamando al 805-963-SAVE (7283).

Los residentes del condado de Ventura y de Carpintería que viajen a la Costa Sur también pueden tener derecho a hasta 10 viajes gratuitos en el servicio ampliado del Pacific Surfliner. La información está disponible en sbcag.org/train.