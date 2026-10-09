Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, California) – Más de 2,500 residentes participaron en la reunión comunitaria sobre El Niño organizada por el condado de Santa Barbara el 1 de octubre de 2026. La reunión contó con la presencia de expertos locales y regionales para ayudar a los residentes a comprender los posibles impactos del clima invernal y prepararse para la próxima temporada de lluvias. Representantes del Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles/Oxnard (NWS por sus siglas en inglés), la Oficina de Manejo de Emergencias del condado (OEM por sus siglas en inglés), el departamento de Bomberos del condado, la Oficina del Sheriff del condado y las divisiones de Control de Inundaciones y Transporte de Obras Públicas del condado ofrecieron sesiones informativas y respondieron a las preguntas de la comunidad.

Los ponentes hicieron énfasis en que El Niño es un fenómeno climático, no un sistema de tormentas, y que, si bien las condiciones de El Niño suelen estar relacionadas con inviernos más cálidos y húmedos en California, cada invierno es único. Dado que solo se cuenta con unos 75 años de datos históricos sobre El Niño, los oficiales instaron a los residentes a prepararse para la temporada como lo harían para cualquier otra, señalando que durante los años de El Niño intenso se han presentado tanto condiciones más húmedas como más secas de lo normal.

El mensaje clave de la reunión para la comunidad fue: «No entre en pánico, prepárese». Lo que está haciendo el condado Infraestructura: Los equipos de Obras Públicas están realizando el mantenimiento de los canales de control de inundación, inspeccionando y limpiando alcantarillas y desagües para que el agua pueda fluir a través de ellos, y completando las reparaciones donde sea necesario.

Suministros: El condado tiene equipo y suministros listos para usar y está almacenando arena y sacos de arena para uso público disponibles el 15 de octubre.

Personas: La preparación para emergencias no se trata solo de equipo, sino de personas. El condado continúa capacitando a su personal para que comprenda sus funciones durante una emergencia y esté listo para responder.

Socios e información: Ninguna agencia puede prepararse por sí sola para una tormenta de gran magnitud. El condado está coordinándose estrechamente con nuestros socios locales, regionales, estatales y de seguridad pública para apoyar una respuesta unificada. El condado también está trabajando para asegurarse de que pueda encontrar información precisa y clara cuando la necesites.

Lo que los residentes pueden hacer ahora

Los ponentes hicieron énfasis en medidas sencillas pero importantes que cada hogar debería tomar:

• Limpien las canaletas, los desagües y los bajantes; poden los árboles; y aseguren los objetos que se encuentran al aire libre.

• Revisen la cobertura de su seguro e identifiquen los puntos vulnerables de su propiedad, especialmente cerca de arroyos o laderas.

• Armar kits de emergencia con alimentos, agua, medicamentos, documentos y suministros para mascotas y ganado.

• Conozca el riesgo de inundación o de flujos de escombros en su vecindario utilizando el mapa de riesgos: Mapa de concientización sobre riesgos comunitarios en ReadySBC.org

• Suscríbase a las alertas de emergencia de Alertas ReadySBC

• Sigue los canales oficiales del condado en redes sociales @CountyofSB para recibir actualizaciones sobre el clima y la seguridad.

• Suscríbase al boletín informativo y a las noticias por correo electrónico del condado

El condado ha recopilado las preguntas más frecuentes sobre El Niño y la preparación para tormentas invernales para que el público las consulte: El Niño Preguntas Frecuentes.

• Envía una pregunta a través del formulario de preparación comunitaria para El Niño.

• Mapas de riesgos comunitarios, alertas y herramientas de planificación para emergencias disponibles en http://www.ReadySBC.org/es

• Ubicaciones de sacos de arena y pautas en Sacos de arena | Condado de Santa Barbara, CA – Sitio web oficial.

• Vea la reunión comunitaria completa sobre El Niño en inglés o español.

Si no podemos contactarlo, no podremos alertarlo. Se recomienda a todos los miembros de la comunidad que se inscriban en las alertas ReadySBC y tomen medidas proactivas ahora para aumentar la preparación personal y familiar antes del invierno.