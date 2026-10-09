Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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GOLETA, CA, 8 de octubre de 2026 – Puede ser difícil imaginarse preparándose para el clima invernal cuando hace tanto calor afuera, pero este es el momento de prepararse para lo que podría ser un invierno más lluvioso. Nadie sabe con certeza qué impactos podrían tener El Niño y otros fenómenos meteorológicos en Goleta, la Ciudad se está preparando para una posible temporada de lluvias intensas y recomienda a la comunidad hacer lo mismo. Cuanto más preparados estemos todos para las condiciones que puedan presentarse, más segura estará nuestra comunidad.

En la reunión del Concejo Municipal del 6 de octubre, el personal de la Ciudad presentó las numerosas medidas que se están tomando para prepararse para la próxima temporada de tormentas. Estas medidas incluyen:

• Inspeccionar y limpiar los desagües pluviales, entradas de drenaje, sumideros, alcantarillas y demás infraestructura de drenaje de la Ciudad.

• Realizar trabajos de mantenimiento y cuidado de árboles, incluyendo poda, remoción de árboles muertos o peligrosos y atención a los árboles que requieren mantenimiento antes de que lleguen vientos fuertes y condiciones de suelo saturado.

• Conducir entrenamiento de preparación para emergencias en el Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad, utilizando como simulacro un evento de condiciones meteorológicas invernales extremos.

• Trabajar con socios regionales de control de inundaciones para coordinar la limpieza del exceso de escombros de las vías y canales de agua, con el fin de minimizar obstrucciones durante el flujo de aguas pluviales.

• Revisar los planes de respuesta de emergencias, preparar equipos y recursos, y coordinar con las agencias asociadas para estar preparados para responder a las condiciones meteorológicas.

• Preparar todas las instalaciones municipales para posibles inundaciones, limpiando de escombros los techos y canaletas, probar las tuberías de desagüe y eliminar las obstrucciones. Las instalaciones incluyen, entre otras, el Centro Comunitario de Goleta, Stow House y el Southcoast Railroad Museum.

• Preparar planes alternativos para los programas al aire libre de Goleta Valley Library Express

y las ubicaciones de las paradas del Book Van.

• La División de Servicios para Personas sin Hogar para asegurar que haya camas disponibles en los refugios y coordinar con los proveedores de servicios para realizar recorridos y actividades de alcance comunitario en los campamentos ubicados en posibles zonas de inundación.

Para obtener más información sobre las medidas que está tomando la Ciudad, consulte el informe del personal en: https://tinyurl.com/5azadf9w. También puede ver una grabación de la reunión en el sitio web de la Ciudad, o en el canal de YouTube de la Ciudad aquí.

El 1 de octubre, el Condado de Santa Bárbara llevó a cabo una reunión virtual para informar a la comunidad sobre los posibles impactos de El Niño y las condiciones meteorológicas invernales, y sobre las medidas que se deben tomar para prepararse. Vea la grabación en el canal de YouTube del Condado en español, y consulte las Preguntas Frecuentes del Condado en español.

La Ciudad se une al Condado para promover el mensaje: “No entre en pánico, Prepárese” Entonces, ¿qué puede hacer para prepararse? Estos son algunos pasos importantes:

Regístrese para recibir alertas

Asegúrese de estar registrado para recibir Alertas de Emergencia http://www.readysbc.org. Recuerde que, si no podemos comunicarnos con usted, no podemos enviarle alertas.

Prepare un plan

Hable con su familia o con las personas con quienes vive sobre qué hacer en caso de una inundación. Identifiquen lugares seguros para reunirse, practiquen las rutas de evacuación y asegúrense de que todos sepan cómo comunicarse entre sí en caso de que se separen.

Tenga provisiones disponibles

Prepare un kit de emergencia con artículos esenciales como alimentos, agua, medicamentos, linternas, baterías y provisiones de primeros auxilios. Las inundaciones pueden causar cortes de energía eléctrica, así que prepárese por si se queda sin electricidad. Tenga baterías de respaldo cargadas y listas para usar, y tenga cuidado con los alimentos que puedan echarse a perder si su refrigerador deja de mantenerlos fríos.

Conozca su vecindario

Lo primero que debe hacer es saber dónde suelen ocurrir inundaciones. Haga clic aquí para consultar los mapas de inundaciones de Goleta de FEMA. Los mapas son muy detallados, así que amplíe y reduzca el mapa para encontrar una vista adecuada de su hogar (busque las áreas azules y naranjas para conocer su riesgo de inundación). Asegúrese también de revisar la ruta que utiliza para llegar a su vecindario; nunca es buena idea conducir por aguas de inundación. Dé la vuelta, no se ahogue.

Prepare su hogar antes de la lluvia

• Revise el techo para detectar tejas dañadas o faltantes, u otras áreas por donde pueda entrar el agua.

• Asegure los artículos que estén al aire libre, como muebles, sombrillas, macetas y decoraciones, que podrían ser desplazados por los vientos fuertes.

• Limpie las canaletas y las tuberías de desagüe, y asegúrese de que el agua pueda alejarse de su hogar.

• Retire las hojas y los residuos de las alcantarillas pluviales y de las áreas de drenaje alrededor de su propiedad.• Revise el drenaje alrededor de su propiedad y atienda las áreas donde el agua tiende a acumularse.

• Consulte la Guía para propietarios sobre prevención y respuesta ante inundaciones del Departamento de Control de Inundaciones del Condado.

• Recuerde que el seguro de vivienda habitual no cubre las inundaciones. Considere adquirir un seguro contra inundaciones. Obtenga más información en el sitio web de FEMA.

• Abastézcase de sacos de arena. Hay dos lugares para recoger sacos de arena en la Ciudad, ubicados en la Estación de Bomberos 11 (6901 Frey Way) y la Estación de Bomberos 14 (320 N Los Carneros Road). Por favor, sea considerado con los demás y tome únicamente la cantidad que crea que necesitará.

Prepare su vehículo antes de la lluvia

• Revise las llantas de sus carros para asegurarse de que tengan la presión adecuada y suficiente profundidad en la banda de rodadura.

• Revise los limpiaparabrisas y reemplácelos si están desgastados o dejan marcas en el parabrisas.

• Revise los faros, las luces de freno y las luces direccionales para asegurarse de que pueda ver y ser visto en condiciones de lluvia.

• Revise los frenos y atienda cualquier ruido inusual o cambio en su funcionamiento.

• Mantenga un kit de emergencia en su vehículo con una linterna, un cargador para el teléfono, agua, provisiones básicas de primeros auxilios y otros artículos esenciales.

¡Gracias por hacer su parte para prepararse para las condiciones meteorológicas de invierno en Goleta!