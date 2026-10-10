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SANTA BÁRBARA, CA – 10 de octubre de 2026

El 9 de octubre de 2026, alrededor de las 10:09 p.m., un oficial del Departamento de Policía de Santa Bárbara observó un vehículo conduciendo de manera imprudente en la cuadra 300 de West Carrillo Street. El oficial intentó detener el vehículo, pero el conductor no obedeció y huyó a gran velocidad, ingresando a la autopista U.S. 101. Debido a la manera peligrosa en que se estaba manejando el vehículo, el oficial decidió no perseguirlo y canceló el intento de detenerlo. Poco después, el mismo oficial fue detenido en la cuadra 400 de West Mission Street por un accidente de atropello y fuga que involucraba un vehículo que había golpeado a una mujer adulta peatona en el paso de peatones de la rampa norte de la U.S. Highway 101. El oficial inmediatamente se detuvo para prestar ayuda y solicitó personal médico de emergencia adicional. La peatona fue trasladada al Santa Barbara Cottage Hospital, donde, lamentablemente, falleció a causa de sus heridas. Los oficiales determinaron que el vehículo implicado en el accidente de atropello y fuga era el mismo que había escapado del oficial durante el intento de detención anterior. Debido a la ubicación del accidente y las circunstancias que lo rodeaban, el Departamento de Policía de Santa Bárbara solicitó ayuda de la Patrulla de Caminos de California, que asumió la responsabilidad de la investigación. La investigación continúa en curso.