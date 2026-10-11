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CONDADO DE SANTA BÁRBARA, Calif. — El personal del Distrito de Control de Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (APCD) repartió 270 purificadores de aire en el Valle de Cuyama el pasado viernes, en un evento de un día dentro del Programa de Habitaciones de Aire Limpio del APCD. El distrito escolar recibió 35 purificadores de aire, uno para cada salón de clase y edificio administrativo, y se entregaron 235 purificadores de aire a los residentes, la oficina del correo, la biblioteca, la subestación del Departamento del Sheriff y la estación de bomberos. Los purificadores de aire se distribuyeron por orden de llegada, limitados a uno por hogar, y se requería comprobante de domicilio para participar. Los purificadores de aire ayudan a mantener el aire interior limpio, creando una “habitación de aire limpio,” cuando el humo de los incendios afecta la calidad del aire.

APCD se alegró de asociarse con el Centro de Recursos Familiares del Valle de Cuyama (CVFRC) para planear y organizar el evento del viernes. APCD también ofreció comida gratis en el evento y compartió información en inglés y español sobre múltiples recursos disponibles para revisar la calidad del aire local y participar en los programas de APCD.

“Realmente apreciamos el trabajo excepcional de APCD para proporcionar purificadores de aire a los residentes del Valle de Cuyama”, dijo Lynn Carlisle, Directora Ejecutiva del CVFRC. “En esta comunidad de bajos ingresos, comprar un purificador de aire para crear una habitación limpia no es una opción para muchos, incluyendo nuestro distrito escolar. APCD reconoció la necesidad, especialmente con nuestra historia de incendios forestales, y lo hizo posible. Estamos orgullosos de haber podido asociarnos con APCD en este increíble evento.”

“Este fue un gran programa para los residentes del Valle de Cuyama y para el distrito escolar, asegurando que las personas puedan mantener limpio el aire interior durante futuros incendios forestales”, dijo el miembro de Los Directores de APCD y Supervisor del Condado Roy Lee, cuyo distrito supervisorial incluye el Valle de Cuyama. “Aprecio la fuerte colaboración entre APCD y el Centro de Recursos Familiares del Valle de Cuyama para hacer de este programa un éxito.”

“En nombre de todo el personal de APCD que trabajó en el evento para Cuyama, fue un día maravilloso conectando con la comunidad, regalando purificadores de aire y también compartiendo más sobre lo que hacemos,” dijo Aeron Arlin Genet, Directora Ejecutiva de APCD. “El Valle de Cuyama ha sido profundamente afectado por el humo de los incendios forestales en los últimos años, y una participación tan fuerte significa que más personas podrán mantener el aire interior limpio en el futuro.”Varios residentes del Valle de Cuyama hablaron con APCD en el evento del viernes sobre por qué participaron en este programa.

• Tim: “Nuestro aire tiene mucho polvo. Yo me dije, ¡tengo que conseguir uno! Estoy emocionado – podré respirar.”

• Missy: “Mi mamá tiene enfisema y EPOC y esto va a ser un cambio total para ella. Va a ser muy útil. Va a ser muy bueno para su salud, especialmente durante la temporada de incendios.”

• Karen: “Tengo problemas pulmonares y tengo mucho, mucho miedo cuando el humo llega a Cuyama. Llena mi casa de humo y no puedo respirar. Esto va a hacer una gran diferencia para mí y estoy muy, muy agradecida.”

• Nicole: “Soy maestra aquí en Cuyama y nos dieron estos hace unas semanas, y me ha encantado tenerlo en mi salón de clases. Lo mantengo prendido todo el tiempo. Justo estábamos teniendo una conversación como maestros al final del día, y todos estábamos muy contentos con nuestros purificadores de aire.”

Los purificadores de aire comprados para el programa de Salas de Aire Limpio del Valle de Cuyama fueron pagados, aprobado por Los Directores de APCD a principios de este año, usando los Fondos de Aire Limpio de APCD, que se compone de ingresos excedentes de los Avisos de Infracciones.

El evento del viernes también marcó el inicio de APCD para celebrar el Día del Aire Limpio de California, una ocasión anual a nivel estatal que se realiza el primer miércoles de octubre y que reconoce los avances significativos en la reducción de la contaminación del aire y reconoce los esfuerzos continuos para mantener la calidad del aire saludable. En el Día del Aire Limpio de este año, el 7 de octubre, APCD organizará junto con el Guadalupe Dunes Center una limpieza comunitaria de la playa en Rancho Guadalupe Beach.

Recursos e información sobre purificadores de aire y habitaciones con aire limpio

Los purificadores de aire se pueden comprar en tiendas locales o por internet, y existen en diversas marcas y modelos, adecuados para diferentes tamaños de habitaciones. Un purificador de aire para una habitación pequeña cuestan alrededor de $100.

Si estás pensando en comprar un purificador de aire, aquí tienes algunas características que debes tener en cuenta:

• Certificado por la Junta de Recursos del Aire de California para su venta en el estado de California: https://ww2.arb.ca.gov/list-carb-certified-air-cleaning-devices

• Clasificación HEPA

• Certificación Energy Star

• Indicador luminoso para el cambio de filtro

• Eficaz según el tamaño de la habitación donde se vaya a utilizar

• Funcionamiento silencioso: aproximadamente 45 decibelios o menosAPCD tiene una página web dedicada a información sobre cómo configurar su propia “habitación de aire limpio,” con infografías y videos bilingües que se centran en: 1) cómo elegir y usar un purificador de aire; 2) cómo crear un dispositivo de filtración de aire casero (DIY) que funcione de manera similar a un menor costo; y 3) cómo minimizar las fuentes comunes de contaminación del aire interior durante incendios forestales.

APCD ofrece numerosos recursos en su sitio web para consultar y comprender la calidad del aire en el condado de Santa Bárbara. APCD también proporciona datos de calidad del aire actualizados durante las últimas 24 horas para cada estación de monitoreo del condado, así como pronósticos diarios: https://www.ourair.org/pronosticos-y-calidad-del-aire-de-hoy/?lang=es.