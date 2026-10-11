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GOLETA, CA, 9 de octubre de 2026 – Los trabajos de drenaje en el extremo oeste de la glorieta de la Avenida Hollister, cerca de la rampa de salida de la autopista 217 y Dearborn Place, han sido reprogramados para comenzar este lunes 12 de octubre de 2026, como parte de las mejoras del Proyecto Connect de la Ciudad de Goleta. El trabajo requerirá un cierre anticipado de una semana que restringirá el movimiento del tráfico en la glorieta para los conductores que salen de Dearborn Place y la rampa de salida de la autopista 217 en dirección sur.

Durante el cierre, que permanecerá las 24 horas del día, los conductores que salgan de Dearborn Place y de la salida de la autopista 217 en dirección sur podrán girar a la derecha en la Avenida Hollister Avenue, pero no podrán circular hacia el este por la Avenida Hollister.

Los conductores que necesiten viajar hacia el este por Hollister deben girar a la derecha en la Avenida Hollister y usar un lugar seguro para hacer un giro en U y continuar hacia el este.

Desvío sugerido hacia Ward Drive: Los conductores deben usar la autopista 101 y salir en la Avenida Patterson para acceder al Avenida Hollister y Ward Drive.

Los conductores deben seguir todas las señales señaladas, esperar retrasos breves en el tráfico y permitir tiempo extra de viaje al atravesar el área del proyecto.

El trabajo forma parte de mejoras continuas asociadas con el Proyecto Connect, que incluyen mejoras en transporte e infraestructura en las áreas de la Avenida Hollister y la Carretera 217.

La ciudad agradece la paciencia y cooperación de la comunidad durante la construcción.

Para las últimas actualizaciones del Proyecto Connect, visita la página web del Proyecto Connect o contacta al equipo del Proyecto Connect al Connect@CityofGoleta.gov o al (805) 690-5116.