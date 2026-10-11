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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El Condado de Santa Bárbara está buscando la opinión del público sobre la Plataforma Legislativa de 2027. Esta plataforma describe las principales prioridades del condado para la promoción y defensa de sus intereses ante los gobiernos estatal y federal.

El Condado está recopilando opiniones del público mediante esta encuesta, que estará abierta hasta el viernes 23 de octubre de 2026, a las 5:00 p. m. Se agradecen los comentarios de la comunidad tanto sobre las prioridades generales del condado como sobre la redacción específica y los proyectos incluidos en la Plataforma Legislativa.

Está previsto que la Junta de Supervisores revise y considere la aprobación de la Plataforma Legislativa de 2027 durante su reunión del 5 de enero de 2027.

Establecido en 1991, el Comité del Programa Legislativo es un órgano asesor de la Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara. El Comité desarrolla y supervisa un programa

dinámico de iniciativas legislativas patrocinadas por el condado, con la asistencia de los departamentos del condado y de representantes encargados de la promoción legislativa en Washington, D. C., y Sacramento. El comité se reúne casi mensualmente y los comentarios del público son bienvenidos. Cada año, el Comité prepara un proyecto de Plataforma Legislativa que recomienda a la Junta de Supervisores para su posterior revisión y aprobación.

Una vez que la Junta adopta la Plataforma Legislativa, se utilizan diversas estrategias de promoción y defensa para impulsar las prioridades identificadas. Se da seguimiento a las propuestas legislativas pendientes que son de interés para el Condado, y los representantes legislativos estatales y federales informan continuamente al Comité del Programa Legislativo y a la Junta de Supervisores sobre las actualizaciones y el estado de dichas propuestas.Como referencia, la Plataforma Legislativa de 2026 está disponible en el sitio web del Comité del Programa Legislativo del Condado: Plataforma Legislativa de 2026 del Condado de Santa Bárbara.

Los miembros del público también pueden enviar sus comentarios a Clare Tobin por correo electrónico a ctobin@countyofsb.org, a más tardar el viernes 23 de octubre de 2026, a las 5:00 p. m.