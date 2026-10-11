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GOLETA, CA, octubre 9, 2026 – La Ciudad de Goleta se complace en anunciar que ha obtenido $2.5 millones en fondos estatales para apoyar mejoras en dos importantes instalaciones comunitarias: $2 millones para mejorar las instalaciones de cuidado infantil y educación preescolar del Centro Comunitario de Goleta (GCC, por sus siglas en inglés) y $500,000 para renovar la Biblioteca del Valle de Goleta.

Los fondos están incluidos en el Proyecto de Ley AB 113, la Ley de Presupuesto de 2026, cuyo autor es el asambleísta estatal Jesse Gabriel y que fue promulgada por el gobernador el 18 de septiembre de 2026. Estos fondos se obtuvieron con el apoyo de la presidenta pro tempore del Senado, Monique Limón, el asambleísta estatal Gregg Hart y el gobernador Gavin Newsom. Ayudarán a mejorar estas instalaciones, que brindan servicios a los residentes de Goleta y a integrantes de la comunidad de todas las edades.

La presidenta pro tempore del Senado, Monique Limón, declaró: “El Centro Comunitario de Goleta y la Biblioteca del Valle de Goleta son espacios esenciales en los que los integrantes de la comunidad confían para recibir servicios como cuidado infantil y actividades después de clases. Me enorgullece haber conseguido fondos para ayudar a modernizar nuestra biblioteca y nuestro centro comunitario, que cada año atienden a cientos de niños de Goleta. Al hacer que la Biblioteca del Valle de Goleta sea más accesible, modernizar los espacios interiores con tecnología y reemplazar las aulas obsoletas del centro comunitario, estamos invirtiendo en el futuro de nuestros niños”.

“Estamos agradecidos con la presidenta pro tempore del Senado, Monique Limón y el asambleísta Gregg Hart por reconocer la importancia de estas instalaciones y apoyar estos proyectos”, declaró la alcaldesa de Goleta, Paula Perotte. “El Centro Comunitario y la Biblioteca significan mucho para nuestra comunidad, y estos fondos ayudarán a garantizar que sigan siendo lugares acogedores y accesibles para los residentes de Goleta y los integrantes de la comunidad durante muchos años”.

$2 millones para las instalaciones de cuidado infantil del Centro Comunitario de Goleta

El Centro Comunitario de Goleta, ubicado en 5679 Hollister Avenue, es un punto de encuentro para programas y servicios comunitarios. En sus instalaciones tienen su sede diversas organizaciones y se realizan actividades que benefician a residentes de todas las edades y procedencias.Dos organizaciones que llevan muchos años ocupando espacios en el GCC, Rainbow School y CommUnify, ofrecen educación para la primera infancia y programas Head Start a familias de la localidad. Actualmente, sus programas funcionan en edificios portátiles que han llegado al final de su vida útil y necesitan ser reemplazados.

Los $2 millones en fondos estatales ayudarán a financiar la demolición y el reemplazo de los dos edificios portátiles, lo que permitirá contar con instalaciones mejoradas para los programas de educación para la primera infancia y Head Start en la comunidad de Goleta.

$500,000 para mejoras en la Biblioteca del Valle de Goleta

La Biblioteca del Valle de Goleta, ubicada en 500 N. Fairview Avenue, ha brindado servicios a la comunidad durante más de 50 años, desde su apertura en 1972. Actualmente, el edificio está recibiendo sus primeras mejoras importantes en varias décadas como parte del Proyecto de Mejoras de Accesibilidad conforme a la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), Seguridad y Edificio de la Biblioteca del Valle de Goleta.

Los $500,000 en fondos estatales contribuirán a financiar renovaciones para que el edificio cumpla con las normas vigentes de los códigos de construcción y mejore su accesibilidad, seguridad y sostenibilidad. Estas mejoras forman parte de los esfuerzos más amplios de la Ciudad para preservar y modernizar la biblioteca en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Las mejoras de infraestructura de la Biblioteca del Valle de Goleta también se complementan con la campaña de recaudación de fondos para infraestructura Writing the Next Chapter (Escribiendo el próximo capítulo), respaldada por la comunidad y lanzada en 2026 para financiar la renovación del mobiliario interior y otras mejoras.

La Ciudad de Goleta expresa su agradecimiento a la presidenta pro tempore del Senado, Monique Limón, al asambleísta estatal Gregg Hart y al gobernador Gavin Newsom por su liderazgo y apoyo para conseguir estos fondos.

Para obtener más información sobre el Centro Comunitario de Goleta, visite Ciudad de Goleta — Centro Comunitario de Goleta. Para obtener información sobre el proyecto de la Biblioteca del Valle de Goleta, visite Biblioteca del Valle de Goleta.