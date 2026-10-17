Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 12 de octubre de 2026 – El Desfile Navideño de Old Town Goleta llegará a la ciudad el sábado 5 de diciembre a las 6:00 p.m. y ahora es el momento de inscribir su participación en el desfile, ser voluntario o patrocinar este evento comunitario festivo. El desfile recorrerá la Avenida Hollister desde Orange hasta Kinman.

Participaciones en el desfile

Ya seas una escuela, organización sin fines de lucro, negocio o grupo comunitario, ahora es tu oportunidad de marchar, presentarte y celebrar con Goleta. Registra a tu grupo antes del 21 de noviembre en: GoletaHolidayParade.org/2026-Registration. Hay una cuota general de inscripción de $45 y una cuota de $30 para escuelas y organizaciones sin fines de lucro. ¡Las bandas escolares son gratis!

Voluntarios

¡Se necesitan voluntarios para organizar un gran evento! Puedes ayudar con los preparativos previos o ayudar el día del desfile. ¿Estas interesado? Envía un correo a goletaholidayparade@gmail.com.

Patrocinador

Hay patrocinios están disponibles en varios niveles. Su apoyo ayuda a dar vida a esta querida tradición.

• Patrocinador Principal ($5000)

• Patrocinador Diamante Polo Norte ($3000)

• Patrocinador Platino Reno ($1500)

• Patrocinador Oro Bastón de Caramelo ($1000)

• Patrocinador Plata Campanas Plateadas ($500)

• Patrocinador Bronce Muñeco de Nieve ($250)

• Patrocinador Cobre Duende ($100)

Gracias al Comité del Desfile Navideño y a los patrocinadores presentadores Fuel Depot y Santa Barbara Elks Lodge 613 por mantener vivo este querido evento comunitario.

Para más información sobre el desfile, visita http://www.goletaholidayparade.org.