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(SANTA BARBARA, CA) — Esta temporada de otoño, el Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara (County Health) recuerda a los miembros de la comunidad protegerse a sí mismos y a sus seres queridos contra las enfermedades respiratorias que más se propagan en esta temporada del año. Se anima a los residentes a vacunarse contra la influenza (gripe), el COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS).

Las vacunas siguen siendo la mejor protección disponible contra las enfermedades graves causadas por estos virus respiratorios. Vacunarse esta temporada reduce el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte. Además, ayuda a reducir la propagación de enfermedades en nuestra comunidad.

“Cada otoño tenemos la oportunidad de cuidar a las personas que más queremos: nuestros bebés, padres, abuelos y vecinos, quienes son más vulnerables a enfermarse gravemente por estos virus respiratorios”, dijo el Dr. Henning Ansorg, Oficial de Salud. “Vacunarse va mucho más allá de protegerse a uno mismo. Se trata de asegurarnos de que las personas a nuestro alrededor también se mantengan sanas. Esta temporada, por favor hable con su médico o farmacéutico para recibir las vacunas recomendadas para usted y su familia”.

Hable con su proveedor de atención primaria o pediatra, o visite una farmacia local para saber qué vacunas se recomiendan para usted. Use la Herramienta de búsqueda de vacunas de Champion for Vaccine Education, Equity, and Progress (CVEEP) para encontrar un lugar de vacunación cerca de usted.

Por qué es importante cada vacuna

• Influenza (gripe): Los virus de la gripe cambian de un año a otro, y la protección de la vacuna contra la gripe del año pasado disminuye con el tiempo.

• COVID-19: Las vacunas contra el COVID-19 se ajustan para coincidir mejor con las variantes del virus que circulan actualmente.

• Virus respiratorio sincitial (VRS): El VRS es una de las principales causas de hospitalización en bebés y también puede ser grave en adultos mayores.

Recomendaciones de vacunas para la temporada respiratoria 2026-2027

Las recomendaciones de vacunas para los californianos se basan en las guías de la Alianza de Salud de la Costa Oeste (WCHA, por sus siglas en inglés), que se apoya en las recomendaciones de organizaciones médicas de confianza, como la Academia Americana de Pediatría (AAP), el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) y la Academia Americana de Médicos de Familia (AAFP, por sus siglas en inglés).

Para obtener más información sobre las vacunas, dónde encontrarlas y cómo mantenerse sano esta temporada, consulte la Guía de la temporada de gripe 2026-2027 del Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara en este enlace o visite el sitio web del Programa de Vacunación del Condado de Santa Bárbara, sbcphd.org/iz.