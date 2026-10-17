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SANTA BÁRBARA, CA – 13 de octubre de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara y el Aeropuerto de Santa Bárbara (SBA) solicitan comentarios del público sobre el Plan de Adaptación Climática del Aeropuerto (CAP, por sus siglas en inglés). El CAP presenta un enfoque proactivo para proteger el aeropuerto y los recursos costeros circundantes frente a los crecientes riesgos del cambio climático, incluidos el aumento del nivel del mar y las inundaciones graves. El plan da prioridad a soluciones que ofrecen múltiples beneficios, ya que no solo protegen la infraestructura esencial para las operaciones aeroportuarias, sino que también protegen y mejoran los valiosos hábitats de los humedales de Goleta Slough.

El Aeropuerto de Santa Bárbara es altamente vulnerable a las inundaciones debido a su ubicación en una zona baja cerca de Goleta Slough. Si no se toman medidas, se proyecta que la probabilidad anual de que el aeropuerto cierre debido a inundaciones aumente del 20 % actual al 60 % para 2076. Tan solo el invierno pasado, SBA tuvo que cerrar en tres ocasiones distintas debido a inundaciones graves.

“Las inundaciones en el aeropuerto son una realidad actual que requiere medidas inmediatas”, afirmó Chris Hastert, director del Aeropuerto (Airport Director). “Este plan ofrece una hoja de ruta para proteger nuestra infraestructura y, al mismo tiempo, ser responsables del cuidado de nuestro entorno natural local”.

Actualmente, SBA se encuentra en la segunda fase de este proceso de tres etapas. Las fases incluyen:

Fase I: Evaluación de la vulnerabilidad ante el cambio climático (completada). Se realizaron análisis cuantitativos y se elaboraron mapas para evaluar los riesgos para la infraestructura y las operaciones de SBA, así como para los hábitats de los humedales de Goleta Slough. Esta evaluación analizó los riesgos de inundación y el aumento del nivel del mar e identificó posibles vulnerabilidades.

Se realizaron análisis cuantitativos y se elaboraron mapas para evaluar los riesgos para la infraestructura y las operaciones de SBA, así como para los hábitats de los humedales de Goleta Slough. Esta evaluación analizó los riesgos de inundación y el aumento del nivel del mar e identificó posibles vulnerabilidades. Fase II: Desarrollo del Plan de Adaptación Climática (fase actual). SBA identificará y evaluará estrategias de protección contra inundaciones, considerando tanto las soluciones basadas en la naturaleza como las soluciones de infraestructura tradicional.

SBA identificará y evaluará estrategias de protección contra inundaciones, considerando tanto las soluciones basadas en la naturaleza como las soluciones de infraestructura tradicional. Fase III: Actualización del Plan de Uso del Suelo Costero del Aeropuerto: SBA actualizará su Plan de Uso del Suelo Costero para 2027 a fin de incorporar políticas de adaptación y alinearse con las directrices estatales y locales más recientes sobre el aumento del nivel del mar y la protección de los recursos naturales.

El CAP cuenta con financiamiento conjunto de la Comisión Costera de California y la Ciudad de Santa Bárbara.

Se invita a los miembros de la comunidad a enviar sus comentarios antes del 13 de noviembre de 2026 por correo electrónico a SBA_CAP@SantaBarbaraCA.gov.

Para consultar el borrador del CAP y obtener más información, visite el Plan de Adaptación Climática.

Acerca del Aeropuerto de Santa Bárbara

El Aeropuerto de Santa Bárbara, propiedad y operado por la Ciudad de Santa Bárbara, ha proporcionado servicios de aviación comercial y general a la región del tri-condado durante más de 90 años. SBA es atendido por cinco aerolíneas principales: Alaska, American, Delta, Southwest y United. Estas aerolíneas ofrecen vuelos diarios sin escalas a 13 destinos nacionales (incluyendo Chicago, Denver, Las Vegas, Salt Lake City, San Francisco y Seattle) y conexiones con una escala a miles de destinos más alrededor del mundo. SBA atiende a más de 1.4 millones de pasajeros cada año, proporcionando un servicio de transporte esencial tanto para residentes como para visitantes.