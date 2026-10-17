Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(CONDADO DE SANTA BÁRBARA, CA) – El Serviciode Animales del Condado de Santa Bárbara (SBCAS) se unen a PetSmart Charities para celebrar la Semana Nacional de Adopción del 19 al 25 de octubre de 2026 con tarifas de adopción gratuitas. Los eventos de adopción se llevarán a cabo en las tiendas PetSmart en Goleta y Santa María..

• Santa Maria PetSmart Sábado 24 de octubre de 2026 11am-2pm

2306 S Bradley Rd, Santa María, CA 93455

• Goleta PetSmart Domingo 25 de octubre de 2026 11am-2pm

7090 Hollister Ave, Goleta, CA 93117

En la misma semana, SBCAS organizará “We Got Your Six”, el 24 de octubre de 2026, un día de cuidado gratuito para mascotas en honor a los veteranos y sus mascotas en el Santa Maria Elks Lodge, 1309 N. Bradley Road, Santa Maria, de 10 a.m. a 2 p.m.

Semana Nacional de Adopción: 19-25 de octubre

La Semana Nacional de Adopción es uno de los eventos de adopción de mascotas más grandes del país, que se celebra en las tiendas PetSmart a nivel nacional en colaboración con organizaciones de rescate y refugios locales. Este año, SBCAS traerá gatos, perros, conejos y más animales adoptables de los refugios a dos tiendas de PetSmart locales.

Durante la Semana Nacional de Adopción se eliminarán las tarifas de adopción, lo que hace que sea más fácil que nunca llevar a casa un nuevo compañero. Todas las mascotas adoptadas están esterilizadas, vacunadas y con microchip. Los visitantes pueden conocer a las mascotas disponibles para adopción en persona y hablar con el personal del refugio sobre cómo encontrar la mascota adecuada para su hogar. Gracias al patrocinador Hill’s Pet Nutrition, las familias que adopten recibirán un kit especial para adoptantes y bolsas de inicio para ayudar a su nueva mascota a adaptarse a su nuevo hogar.

“Cada animal en nuestros refugios tiene su propia personalidad y algo especial que ofrecer,” dijo Juana Alejandre, Gerente de Operaciones. “La Semana Nacional de Adopción le da a la gente la oportunidad de conocerlos, conectarse con nuestro equipo y encontrar un compañero que se adapte a su vida.”

¿No puedes ir a un evento? Las mascotas disponibles pueden verse en cualquier momento en Adoptable Animal Search | Santa Barbara County, CA – Official Website. Más información sobre el evento nacional en petsmartcharities.org.

We Got Your Six: Honrando a nuestros veteranos y sus mascotas

En colaboración con la Coalición de Perros Callejeros y ASAP Cats, SBCAS organizará el evento “We Got Your Six” el sábado 24 de octubre de 2026, de 10 a.m. a 2 p.m. en el Santa Maria Elks Lodge, 1309 N. Bradley Road, Santa Maria (estacionamiento sur)

El evento está dedicado a apoyar a los veteranos locales y a sus animales de compañía mientras nos acercamos al Día del Veterano. El evento retribuye a quienes sirvieron cuidando a sus leales compañeros peludos que siempre los respaldan. En términos militares, ‘I’ve got your six’ significa ‘te cubro la espalda’. Para muchos veteranos, un perro o un gato cumple ese papel todos los días, ofreciendo consuelo, rutina y lealtad incondicional durante y después del servicio. Este evento es la manera de SBCAS de devolver el favor.Services available to veterans and their pets include:

• Exámenes médicos básicos

• Vacunas

• Prevención de pulgas

• Suministro de mascotas y distribución de comida

• Servicios de peluquería (solo con cita previa)

Se requiere una identificación válida de militar o veterano en el check-in para recibir servicios del evento.

“Las mascotas pueden ser una fuente de consuelo, conexión y propósito para los veteranos, y cuidar de esas mascotas es una manera en que podemos cuidar a las personas que sirvieron,” dijo Esme Medina, Coordinadora de Alcance de SBCAS. “‘We Got Your Six’ une a nuestros socios comunitarios para facilitar el acceso a la atención veterinaria y a los artículos esenciales para mascotas. Queremos que los veteranos se sientan bienvenidos, apreciados y apoyados para mantener a sus compañeros saludables y a su lado.”