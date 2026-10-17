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GOLETA, CA, 13 de octubre de 2026 – La Ciudad de Goleta se complace en anunciar la graduación de un Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias (CERT por sus siglas en Ingles).

El 12 de octubre, 20 miembros de la comunidad recibieron su certificado de finalización Básica de CERT en el Centro Comunitario de Goleta. El concejal Stuart Kasdin estuvo presente para felicitar a los nuevos graduados del CERT. Los participantes pasaron 20 horas durante los últimos tres meses aprendiendo habilidades esenciales sobre cómo prepararse y responder ante un desastre. Este es el segundo y último curso básico de CERT que se ofrece en Goleta este año y el vigésimo sexto en la historia de la ciudad.

El Gerente de Servicios de Emergencia de Goleta, Jason Levy, está satisfecho con el resultado de la clase. Dijo: “Tuvimos una gran reunión de miembros de la comunidad que buscan avanzar en sus conocimientos y habilidades en preparación. Esta cohorte perseveró durante las olas de calor tardías de verano y principios de otoño. Estos egresados se suman a un número creciente de miembros de la comunidad capacitados en CERT en Goleta.”

Durante el curso, los participantes aprendieron habilidades prácticas en todos los módulos de CERT, incluyendo:

• Preparación ante desastres y concientización local sobre riesgos

• Uso de extintores y seguridad en servicios públicos

• Operaciones médicas básicas y triaje

• Búsqueda y rescate ligero

• Organización y comunicación del equipo CERT

• Psicología de desastres

• Una simulación práctica final para poner en práctica sus habilidades

La clase final incluyó un simulacro de emergencia. Los participantes trabajaron juntos para localizar víctimas, realizar rescates y llevar a cabo operaciones médicas en desastres.

Cindy Georges-Burwell, graduada de CERT y residentes de varios años en Goleta, dijo: “Fue una experiencia fantástica, y animo a todos a inscribirse. Es importante que las personas aprendan a ayudarse a sí mismas y a sus vecinos. Puede que al principio te sientas dudoso, pero el programa es interesante, divertido y una excelente manera de conocer gente que quiere ayudar.

La Ciudad expresa su agradecimiento a nuestros instructores CERT de la Cruz Roja Americana, Santa Barbara CERT Collaborative y el Distrito de Protección contra Incendios del Condado de Santa Bárbara. Su experiencia, pasión y compromiso con la seguridad comunitaria hicieron de esta capacitación una experiencia significativa y empoderadora para todos los involucrados.Se recomienda a los residentes inscribirse para recibir alertas del condado de Santa Bárbara en ReadySBC.org. Mantente atento para las próximas capacitaciones CERT programadas para principios de 2027 visitando la página web de la Ciudad en http://www.CityofGoleta.org/Preparedness.