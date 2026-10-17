Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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La Ciudad de Santa Bárbara está llevando a cabo un reclutamiento especial para la Junta de Estabilización de Alquileres. Si le interesa marcar una diferencia en su comunidad, aportar ideas y formar parte del equipo de la Ciudad, le animamos encarecidamente a presentar su solicitud. La Ciudad es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y adopta prácticas que valoran e incluyen la diversidad en todos los niveles de la organización; esto es un paso esencial para desarrollar estrategias que respondan a las necesidades de una comunidad diversa.

La Junta de Estabilización de Alquileres está integrada por siete miembros, de los cuales al menos cuatro deben ser inquilinos que alquilen una vivienda en la Ciudad, incluido un inquilino de 65 años o más.

Fecha límite para presentar solicitudes para el reclutamiento especial: 2 de diciembre de 2026, a las 5:00 p. m.

Entrevistas para el reclutamiento especial: El Consejo Municipal realizará entrevistas a los solicitantes en el Ayuntamiento, ubicado en 735 Anacapa St., el siguiente día:

Martes, 8 de diciembre de 2026

El Consejo Municipal realizará los nombramientos para la Junta de Estabilización de Alquileres el martes 15 de diciembre de 2026.

Presenta tu solicitud

Ver página de Estabilización de Alquileres.