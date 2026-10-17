Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, CA.) — El Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara (County Health) se complace en anunciar la implementación de VitalDirector, una nueva plataforma en línea para la Oficina de Registros Civiles del condado. La plataforma ofrece una forma más fácil y conveniente de presentar solicitudes, realizar pagos en línea y solicitar que los certificados se envíen por correo. Desde su implementación en septiembre de 2026, los residentes del condado ya pueden utilizarla para solicitar certificados de nacimiento y de defunción.

Al optimizar el proceso de solicitud y tramitación, el Departamento de Salud del Condado busca mejorar la eficiencia del servicio y reducir los tiempos de respuesta de las solicitudes de registros civiles. La opción en línea ofrece a los residentes de todo el condado una alternativa conveniente a las visitas en persona, ya que permite presentar solicitudes desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Además del servicio en línea, la Oficina de Registros Civiles sigue ofreciendo servicios presenciales, como la solicitud de certificados de nacimiento y de defunción, el registro de nacimientos ocurridos fuera del hospital y la expedición de permisos de entierro.

“La incorporación de esta nueva opción en línea para obtener certificados de nacimiento es una iniciativa maravillosa para satisfacer las necesidades de la comunidad”, afirmó el Dr. Henning Ansorg, funcionario de salud del condado. “Este recurso ofrecerá a los residentes una forma rápida y conveniente de solicitar copias certificadas de certificados de nacimiento y de defunción, que se pueden recibir por correo”.

Las tarifas son de 34 dólares por cada certificado de nacimiento y de 26 dólares por cada certificado de defunción. Las solicitudes tramitadas en línea a través de VitalDirector conllevan un cargo adicional por servicio.

Para más información, visite https://santabarbaraphdvitals.permitium.com/rod y https://www.countyofsb.org/ch-county-health-vital-records.