Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 9 de octubre de 2026 – Guarda la fecha para el último Café y Comunidad de Goleta de 2026. Acompáñanos el sábado 14 de noviembre de 9:00 a 11:00 a.m. en el restaurante El Sitio en Calle Real, ubicado detrás del 7-Eleven en 7398 Calle Real, para disfrutar de café y bocadillos ligeros gratis, burritos de desayuno por $10 y una excelente oportunidad para conversar.

Ven a socializar con la Alcaldesa Pro Tempore Jennifer Smith (Distrito 3), la Alcaldesa Paula Perotte, la Policía de Goleta y el personal de la ciudad. Se proporcionará interpretación en español.

La alcaldesa pro tempore Jennifer Smith dijo: “Estoy emocionada de conectar con mis vecinos en Café y Comunidad. Este evento es una oportunidad para escuchar directamente a los residentes, responder preguntas y hablar sobre lo que está pasando en nuestra comunidad. Pásate, toma una taza de café y trae tus preguntas sobre temas del vecindario.”

La alcaldesa Paula Perotte dijo: “Siempre espero con ansias los eventos de Café y Comunidad de la Ciudad. Disfruto ver caras nuevas y familiares y escuchar lo que piensas.”

Esta es tu oportunidad para hacer preguntas, dar retroalimentación y recibir actualizaciones sobre temas importantes que impactan al Distrito 3, como los preparativos para El Niño, el proyecto del muro de contención, seguridad vial, vivienda y más.

La alcaldesa Pro Tempore Smith dará la bienvenida a todos a las 9:30 a.m., seguido de una discusión y un momento para preguntas. ¡Traigan a los niños! Habrá páginas para colorear del Día de Acción de Gracias.

Esta también es una forma de apoyar a un restaurante local. El Sitio abrió por primera vez el 23 de noviembre de 1989 en Santa Bárbara. El restaurante ha sido propiedad y operado por José y Sanjua Gil desde su inicio. Sus hijos, Pepe e Ivette, se han mudado recientemente de regreso a la zona para continuar la tradición familiar. El sitio tiene dos ubicaciones en Goleta (Calle Real y Fairview) y dos en Santa Bárbara (Salinas y De La Vina). ¡Gracias a El Sitio por ofrecer café de cortesía, Café de la Olla, aperitivos y un descuento en sus famosos burritos de desayuno para este evento!

La Ciudad organiza eventos de Café y Comunidad durante todo el año en cada uno de los cuatro distritos. Para saber en qué distrito estás, ingresa tu dirección en nuestro mapa interactivo Conoce tu Distrito: https://tinyurl.com/GoletaDistrictMap. Los miembros de la comunidad están invitados a asistir a cualquier evento de Café y Comunidad sin importar en qué distrito vivan.

¡Nos vemos en El Sitio el 14 de noviembre!