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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El Programa Piloto de Venta Ambulante en las Aceras del Condado de Santa Bárbara, que se llevó a cabo durante seis meses, de abril a octubre de 2026, ha logrado avances cuantificables en la protección de la salud pública, la mejora de la seguridad vial y el apoyo a los vendedores autorizados y restaurantes que cumplen con las normas.

El programa piloto se puso en marcha después de que la Junta de Supervisores aprobara una Ordenanza sobre la Venta Ambulante en las Aceras el 3 de marzo de 2026, en respuesta a la creciente preocupación por la salud y la seguridad públicas debido a la venta de alimentos sin permiso en las zonas no incorporadas del condado. Entre los riesgos identificados se encontraban las enfermedades transmitidas por los alimentos, las condiciones insalubres y la obstrucción de las aceras y las vías públicas.

Bajo la dirección de la División de Servicios de Salud Ambiental (EHS, Environmental Health Services Division) del Departamento de Salud del Condado, un equipo interdepartamental integrado por personal de Servicios de Salud Ambiental, Obras Públicas y la Oficina del Sheriff realizó actividades de divulgación en la zona no incorporada de Santa María y el valle de Santa Ynez. El equipo visitó lugares donde se sabía que operaban vendedores sin permiso. Como resultado de estas actividades, el Condado:

• Retiró 1,156 libras de alimentos contaminados, ya sea desechados voluntariamente o decomisados.

• Decomisó 13 conjuntos de equipo de cocina.

• Emitió 13 avisos de infracción.

El Condado también colaboró con la Patrulla de Caminos de California (CHP) para abordar los riesgos de seguridad derivados de la venta ambulante a la orilla de las carreteras estatales 154 y 246. Las publicaciones de la CHP en las redes sociales, las advertencias y las órdenes legales dirigidas a los vendedores, respaldadas por la posibilidad de imponer medidas de cumplimiento, dieron lugar a un alto nivel de cumplimiento voluntario. En junio y julio, la CHP emitió 66 advertencias y citaciones, y los vendedores cambiaron de ubicación o dejaron de operar.

Desde julio, los Servicios de Salud Ambiental han observado muy pocos vendedores ambulantes sin permiso a la orilla de las carreteras en las zonas no incorporadas.

“La colaboración con la Patrulla de Caminos de California es fundamental para proteger la salud pública y garantizar condiciones seguras en nuestras vías públicas”, afirmó Jason Johnston, director de Servicios de Salud Ambiental. “Su participación constante y liderazgo sobre el terreno fortalecen nuestra capacidad para hacer cumplir las normas de salud y seguridad en todo el condado. Valoramos esta colaboración y el compromiso compartido de mantener seguras a nuestras comunidades”.

Como complemento de las medidas de cumplimiento, el Condado puso en marcha una campaña bilingüe de concientización pública (en inglés y español) para ayudar a los residentes a identificar a los vendedores autorizados y orientar a los vendedores para que cumplan con las normas. La campaña incluyó una página web sobre la venta ambulante segura en las aceras, con una guía para vendedores y datos de contacto de las agencias; un folleto bilingüe para vendedores y colaboradores comunitarios, y boletines informativos mensuales enviados a 39,000 destinatarios. Su anuncio de servicio público, “Antes del primer mordisco, eche un vistazo,” instó a los residentes a verificar que los vendedores tuvieran un permiso sanitario vigente. El anuncio se convirtió en una de las publicaciones con mejor rendimiento del condado en las redes sociales, con más de 72,000 visualizaciones y 250 veces compartido.

Aunque el programa piloto ha concluido, el trabajo continuará. Los Servicios de Salud Ambiental seguirán atendiendo las quejas de la comunidad relacionadas con vendedores sin permiso como parte de sus operaciones habituales.

Cómo identificar a un vendedor que cumple con las normas de seguridad

El vendedor debe mostrar un permiso sanitario vigente del condado. De acuerdo con la ordenanza del condado, los vendedores de alimentos autorizados para operar en las aceras pueden vender productos de bajo riesgo previamente aprobados, como frutas y otros alimentos preenvasados o sencillos, desde carritos o puestos pequeños ubicados en aceras pavimentadas. No se permiten los montajes grandes de puestos temporales, cocinar con fuego directo, vender carne cruda u otrosalimentos de alto riesgo, ni vender en calles, vías públicas, camellones centrales o carriles para bicicletas.

Cómo reportar la venta ambulante ilegal

Los residentes que sepan de la venta de alimentos sin permiso pueden reportarla ante los Servicios de Salud Ambiental (Environmental Health Services):

• Santa Bárbara: 805-681-4900

• Santa María: 805-346-8460

• En línea: formulario de reportes del condado en https://bit.ly/ComplaintEHS

Al presentar un reporte/denuncia, incluya la ubicación, la fecha y la hora, así como una descripción de la actividad. Los vendedores que deseen operar legalmente pueden consultar la información sobre permisos en la página web del condado dedicada a la venta ambulante segura en las aceras o visitar https://www.countyofsb.org/ch-environmental-health.

Información y guía de venta segura en aceras: Información de venta segura en aceras | Condado de Santa Bárbara, CA – Sitio web oficial