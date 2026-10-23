Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 19 de octubre de 2026

¿Acabas de recibir a un bebé en tu familia o estás esperando uno? Acompaña a la Biblioteca Pública de Santa Bárbara (SBPL, por sus siglas en inglés) el sábado 7 de noviembre en la Galería Faulkner donde podrás encontrar diversas organizaciones participantes en la anual lluvia de regalos para los bebés de la comunidad. Los padres y proveedores de cuidado infantil podrán enterarse sobre programas, recursos y servicios que apoyan la salud, el desarrollo y la alfabetización temprana de los niños pequeños.

Sé una de las primeras 50 personas en asistir y recibir una bolsa complementaria especial con materiales para apoyar a tu familia en crecimiento.

“Orientarse en Santa Bárbara con un bebé puede ser todo un desafío para quienes se convierten en padres primerizos”, dijo Rebecca Robertson, bibliotecaria de servicios infantiles. “Este evento anual es una excelente oportunidad para enterarse sobre los recursos disponibles y recibir apoyo en esta nueva etapa de sus vidas.”

Lluvia de regalos para los bebés de la comunidad

Sábado 7 de noviembre de 2026

De 10:30 a. m. a 12:30 p. m.

Biblioteca Central, Galería Faulkner (40 E. Anapamu St.)

Información del evento | Agregar evento a tu calendario

Para consultar la lista completa de las organizaciones participantes, visita la página de Lluvia de regalos para los bebés de la comunidad (sbplibrary.org/ CommunityBabyShower).

Acerca de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara, fundada en 1882, ofrece acceso gratuito a libros, tecnología, programas y recursos para todo el público en general. Invitamos a toda la comunidad a explorar nuestras colecciones, conectarse con otras personas y disfrutar de una amplia variedad de eventos. De los estantes a las calles, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara promueve la alfabetización a través de la comunidad. ¡Somos libros y mucho más!