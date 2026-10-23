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CONDADO DE SANTA BÁRBARA, California. — Este otoño, el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara planea realizar quemas prescritas con fines estratégicos de reducción de combustibles forestales al este de Santa María, en Tepusquet Canyon, cerca de Tepusquet Road. El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara planea tentativamente quemar 289 acres de matorral y sotobosque de robles durante un periodo de dos días. Estas quemas forman parte de un esfuerzo continuo de manejo para controlar pastos no nativos y establecer vegetación nativa de matorral de acantilado. Los incendios prescritos normalmente son menos intensos que los incendios forestales y pueden ayudar a prevenir su propagación.

El personal del Distrito de Control de Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (APCD) revisó el Plan de Manejo del Humo y estableció una serie de condiciones para minimizar los impactos del humo en el condado de Santa Bárbara. La quema se llevará a cabo cuando las condiciones meteorológicas sean favorables para dirigir el humo lejos de los centros de población.

Esta quema prescrita es planeada y coordinada por el APCD del Condado de Santa Bárbara, el APCD del Condado de San Luis Obispo, el APCD del Valle de San Joaquín, el APCD del Condado de Ventura y la Junta de Recursos del Aire de California para minimizar los impactos en la calidad del aire en las comunidades circundantes. La combustión depende del clima y de las condiciones de calidad del aire que favorecen la dispersión del humo. Si las condiciones no son las deseadas, la quema se reprogramará.

Debido a los cambios en los vientos y las condiciones climáticas, es difícil predecir qué áreas del condado, si es que alguna, pueden verse más afectadas por el humo del incendio. Si hueles humo, toma precauciones y usa el sentido común para reducir cualquier efecto dañino en la salud limitando las actividades al aire libre.

Cuando puedas oler humo o cuando sea visible en tu área, evita actividades al aire libre intensas y permanezca dentro de casa tanto como sea posible. Estas precauciones son especialmente importantes para niños, adultos mayores y personas con problemas cardíacos y pulmonares. Si eres sensible al humo, considera reubicar temporalmente y cerrar todas las puertas y ventanas el día de la quema. Los síntomas de la exposición al humo pueden incluir tos, sibilancias, falta de aire o dificultad para respirar, opresión o dolor en el pecho, náuseas y fatiga inusual o mareos. Por favor, tengan precaución al conducir cerca de las operaciones de incendios prescritos.

¡NUEVO! Puede ver toda la información disponible sobre esta quema prescrita, así como las próximas y pasadas, en el nuevo Mapa de Quemas Prescritas del APCD: https://RxBurns.OurAir.org/.

Más información sobre el Mapa de Quemas Prescritas: http://www.OurAir.org/102026-news-rxburnmap/