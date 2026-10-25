Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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GOLETA, CA, 21 de Octubre de 2026 – ¡La generosidad de la comunidad brilla intensamente en la campaña de diseño de interiores de la Biblioteca del Valle de Goleta! Desde su lanzamiento en febrero de 2026, la campaña (“Escribiendo el Próximo Capítulo”) ha recaudado $1,225,033.95 para alcanzar su meta de $1,700,000. Con un 72.06% de finalización, la campaña está ahora muy cerca de asegurar los fondos restantes necesarios para hacer realidad la visión de nuestros residentes de muebles mejorados, nuevas estanterías, asientos modernos, cápsulas de estudio reservables y espacios renovados en toda la biblioteca.

“Ha sido sencillamente increíble tener el privilegio de ser testigo del apoyo de nuestros usuarios a la biblioteca que consideran su hogar”, expresó Elizabeth Saucedo, Bibliotecaria de la Ciudad.

“Escuchar las historias de lo que la Biblioteca del Valle de Goleta significa para ellos —y de lo que más esperan cuando vuelva a abrir sus puertas— ha sido una experiencia muy especial.”

Se aceptan donativos de cualquier cantidad para la campaña, ya que cada contribución que recibimos acerca a la biblioteca a su meta. Las personas interesadas en aparecer en la hermosa instalación artística de azulejos pintados a mano, que se planea colocar en el muro exterior sur de la biblioteca, todavía tienen la oportunidad de hacer una aportación a través del Programa de Reconocimiento a Donantes. Esta vibrante obra de arte incluirá una impresionante escena natural con mariposas monarca y hojas de eucalipto, y celebrará el amor de la comunidad por la lectura y la alfabetización mediante una hilera de libros de colores brillantes.

Los nombres de los donantes que contribuyan con una donación en uno de los niveles designados aparecerán en azulejos de porcelana de ocho pulgadas. Hay una cantidad limitada de azulejos disponibles en los niveles de donación a continuación. Dado que se han comprado muchos Azulejos Dorados y de Sol, se están promoviendo las donaciones de $2,000 o más.

Las contribuciones deben señalar que la donación está destinada a la Campaña de Capital GVL y puede realizarse de cuatro maneras convenientes: a través de la Fundación Santa Bárbara, los Amigos de la Biblioteca del Valle de Goleta, a la Ciudad de Goleta y en persona en la Biblioteca GVL Express. Cualquiera de estas opciones puede usarse para el programa de reconocimiento de donantes.

Consulte la Guía del Programa de Reconocimiento de Donantes aquí.

Se otorgará un reconocimiento especial a cada donación hecha para la campaña por separado del muro de donantes para resaltar la generosidad comunitaria colectiva en apoyo a este proyecto emblemático.

Actualmente, la biblioteca está cerrada por construcción durante el Proyecto de Seguridad y Mejora del Edificio de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de la Biblioteca del Valle de Goleta. El cronograma del proyecto de construcción sigue en camino para cumplir con los requisitos de finalización de la Subvención Building Forward, la principal fuente de financiamiento para las mejoras de la instalación.

Para conocer más sobre el diseño interior y las mejoras de infraestructura planeadas para la Biblioteca del Valle de Goleta, visita nuestra página de proyectos en GoletaValleyLibrary.org/BuildingForward.

¡Gracias por ayudarnos a escribir el siguiente capítulo en la Biblioteca del Valle de Goleta!

La Fundación Santa Bárbara es el patrocinador fiscal 501(c)(3) de la campaña de capital “Biblioteca del Valle de Goleta: Escribiendo el Próximo Capítulo”. Por ello, la Fundación Santa Bárbara recibe todas las donaciones al programa y supervisa la distribución de fondos según lo previsto por el comité. Todas las donaciones son deducibles de impuestos en la medida en que la ley lo permita.