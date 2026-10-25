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(SANTA BÁRBARA, Calif.)– El Condado de Santa Bárbara propone cambios para que los permisos de planificación sean más rápidos, sencillos y económicos para los residentes y las empresas, sin dejar de proteger la seguridad pública, el medio ambiente y el carácter de la comunidad. En su reunión del 21 de octubre, la Comisión de Planificación del condado aplazó las enmiendas de zonificación de la Fase 3 a una nueva audiencia que se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre a las 9:00 a. m.

Los cambios forman parte de la Fase 3 del esfuerzo del condado por modernizar sus normativas de zonificación. Su objetivo es hacer que el proceso sea más predecible para todos, desde un propietario que planea una pequeña ampliación hasta un negocio que se muda a un edificio comercial existente.

Permisos de planificación vs. permisos de construcción

Los permisos de planificación verifican que un proyecto cumpla con las normas de zonificación en cuanto a ubicación, tamaño y diseño. Los permisos de construcción abarcan las normas de construcción y seguridad.

¿Qué cambiaría?

De ser aprobados, los cambios propuestos harían lo siguiente:

• Eliminar el permiso de planificación para proyectos comunes pequeños. Las piscinas, las estructuras pequeñas (como cobertizos y pérgolas), los equipos de calefacción y aire acondicionado dejarían de requerir un permiso de planificación.

Ciertos cambios de uso en edificios comerciales existentes también calificarían. Aún se requeriría un permiso de construcción.

• Simplificar la revisión de diseño. Algunas viviendas nuevas más pequeñas, ampliaciones de viviendas, remodelaciones y proyectos comerciales se enfrentarían a una revisión de diseño reducida o nula. Los proyectos más grandes o de mayor visibilidad seguirán pasando por una revisión completa.

• Acelerar las aprobaciones. La mayoría de las viviendas unifamiliares y algunos proyectos comerciales tendrían menos pasos, menos requisitos de notificación y menos oportunidades de apelación donde las nuevas reglas lo permitan.

Próxima audiencia pública

Se invita al público a asistir y expresar sus comentarios en una audiencia que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias de la Comisión de Planificación, ubicada en 123 E. Anapamu St., Santa Bárbara:

• miércoles 28 de octubre, a las 9 a. m.: Orden del día de la reunión de la Comisión de Planificación del Condado y detalles para participar: Sitio web de la Comisión de Planificación del Condado Si se recomienda su aprobación, se espera que la Junta de Supervisores considere las enmiendas en diciembre de 2026.

A continuación, un resumen de las fases anteriores y otros esfuerzos de simplificación.

Fase uno: aprobada en 2025, actualizó y modernizó las regulaciones de iluminación y letreros del condado y eliminó el distrito de zona de centro comercial obsoleto.

Fase dos: aprobada en enero de 2026, incluyó enmiendas para lograr lo siguiente:

• Aprobaciones más rápidas para proyectos de bajo impacto (como prórrogas de tiempo, pequeñas modificaciones, permisos de uso condicional menores y planes de desarrollo menores) al transferirlos a revisiones simplificadas a nivel de personal administrativo.

• Apelaciones limitadas para proyectos menores en los que la discreción para la toma de decisiones es mínima.

• Procedimientos estandarizados para los requisitos de notificación y fechas de vencimiento de permisos, facilitando la comprensión y aplicación de las reglas.

• Código de zonificación más limpio, eliminando disposiciones obsoletas, reduciendo redundancias y ofreciendo explicaciones más claras sobre cuándo y cómo se aplican las regulaciones.

• Zonas comerciales modernizadas para permitir un mayor desarrollo de uso mixto y ajustar los estándares en zonas multifamiliares (como altura, retiros y espacio abierto) para respaldar mejor la vivienda en las densidades planificadas.

Permisos de construcción bajo demanda

El condado también ha ampliado su programa de permisos de construcción bajo demanda, el cual permite a los propietarios obtener permisos inmediatos en línea para reemplazos de calentadores de agua, mejoras de paneles eléctricos, reemplazos de techos, instalaciones solares y mejoras en las líneas de gas, agua y alcantarillado.

Se han emitido más de 3,500 permisos desde su lanzamiento, y las inspecciones requeridas continúan garantizando la seguridad.

Recientemente, el condado destacó sus permisos bajo demanda en el video Su condado, sus servicios: permisos bajo demanda.

Para obtener más información sobre cómo presentar una solicitud de permiso de planificación y construcción, visite: Solicitudes y formularios de permisos de planificación y construcción | Condado de Santa Bárbara, CA – Sitio web oficial