El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara y socios locales organizan una proyección especial del documental “Into the Unknown” en honor a Randolph Mantooth

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Santa Barbara, Calif. – El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, en asociación con la Asociación de Jefes de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, invita a la comunidad a una proyección especial de una sola noche de Into the Unknown: The Paramédicics’ Journey el miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 7:00 p.m. en el SBIFF Riviera Theatre and Film Center, 916 State Street, Santa Bárbara.

La noche incluirá un homenaje especial a Randolph (Randy) Mantooth, nativo de Santa Bárbara y defensor de servicios médicos de emergencia desde hace mucho tiempo, conocido por su papel icónico como el bombero/paramédico Johnny Gage en la innovadora serie de televisión Emergency! La proyección irá seguida de una pregunta y Respuesta con los cineastas.

Into the Unknown lleva al público detrás de escena a las vidas de paramédicos en todo el país. La película explora los desafíos, sacrificios y el costo emocional de una profesión dedicada a ayudar a los demás durante sus momentos más difíciles, al tiempo que destaca el coraje, la compasión y el compromiso de aquellos que sirven. Examina la evolución de los servicios médicos de emergencia y el futuro de la profesión.

El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara y su Unidad de Apoyo Aéreo están entre las agencias que aparecen en el documental. La proyección ofrece una oportunidad excepcional para mostrar el extraordinario trabajo de bomberos locales, paramédicos y personal de operaciones aéreas, mientras honra el notable legado de Randy Mantooth y su dedicación de por vida a la profesión de EMS.

Detalles de la proyección

• Fecha: Miércoles, 4 de noviembre de 2026

• Hora: 7:00 de la noche

• Lugar: SBIFF Riviera Theatre and Film Center

• Dirección: 916 State Street, Santa Barbara, CA

Para mas información, visite intotheunknowndoc.com.