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El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara y socios locales organizan una proyección especial del documental “Into the Unknown” en honor a Randolph Mantooth

Author Image By Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara
Sun Oct 25, 2026 | 11:17am
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Santa Barbara, Calif. – El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, en asociación con la Asociación de Jefes de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, invita a la comunidad a una proyección especial de una sola noche de Into the Unknown: The Paramédicics’ Journey el miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 7:00 p.m. en el SBIFF Riviera Theatre and Film Center, 916 State Street, Santa Bárbara.

La noche incluirá un homenaje especial a Randolph (Randy) Mantooth, nativo de Santa Bárbara y defensor de servicios médicos de emergencia desde hace mucho tiempo, conocido por su papel icónico como el bombero/paramédico Johnny Gage en la innovadora serie de televisión Emergency! La proyección irá seguida de una pregunta y Respuesta con los cineastas.

Into the Unknown lleva al público detrás de escena a las vidas de paramédicos en todo el país. La película explora los desafíos, sacrificios y el costo emocional de una profesión dedicada a ayudar a los demás durante sus momentos más difíciles, al tiempo que destaca el coraje, la compasión y el compromiso de aquellos que sirven. Examina la evolución de los servicios médicos de emergencia y el futuro de la profesión.

El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara y su Unidad de Apoyo Aéreo están entre las agencias que aparecen en el documental. La proyección ofrece una oportunidad excepcional para mostrar el extraordinario trabajo de bomberos locales, paramédicos y personal de operaciones aéreas, mientras honra el notable legado de Randy Mantooth y su dedicación de por vida a la profesión de EMS.

Detalles de la proyección

Fecha: Miércoles, 4 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 de la noche

Lugar: SBIFF Riviera Theatre and Film Center

Dirección: 916 State Street, Santa Barbara, CA

Para mas información, visite intotheunknowndoc.com.

Sun Oct 25, 2026 | 23:55pm
https://www.independent.com/2026/10/25/el-departamento-de-bomberos-del-condado-de-santa-barbara-y-socios-locales-organizan-una-proyeccion-especial-del-documental-into-the-unknown-en-honor-a-randolph-mantooth/

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