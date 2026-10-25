El Tablero de Escuelas de California 2026 del Distrito Escolar Unificado de Lompoc muestra menos suspensiones, un índice de graduación superior a la estatal y avances para los estudiantes de inglés como segundo idioma.

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LOMPOC, California — Los resultados del Tablero de Escuelas de California 2026 del Distrito Escolar Unificado de Lompoc muestran progreso en la participación estudiantil, el ambiente escolar y el desarrollo del idioma inglés. El distrito obtuvo el color verde como el segundo nivel de desempeño más alto del Tablero, tanto por su índice de suspensiones como por su índice de graduación y cumplió con el estándar en los cinco indicadores locales.

Como aspecto positivo, las suspensiones han disminuido constantemente durante los últimos seis años. El porcentaje de estudiantes suspendidos al menos una vez se redujo al 3.5%, en comparación con el 4.1% del año pasado y el 6.0% de 2019. Cuatro grupos de estudiantes obtuvieron el color verde como nivel de desempeño y dos obtuvieron el color azul, la más alta, incluyendo estudiantes en desventaja socioeconómica, hispanos y blancos.

“Estos resultados reflejan el trabajo que nuestros equipos escolares realizan a diario para mantener a los estudiantes conectados, en clase y con un sentido de pertenencia a la escuela. Menos suspensiones y un índice de graduación superior al promedio estatal nos indican que nuestras inversiones en apoyo estudiantil están dando frutos. Tenemos la misma visión clara sobre la lectura y las matemáticas, y ahí es donde concentramos nuestros esfuerzos: mejorar el aprendizaje de cada estudiante, cada día”, declaró la superintendente, Dr. Clara Finneran.

El índice de graduación del Distrito Escolar Unificado de Lompoc, del 91.2%, se mantiene por encima del índice estatal del 88.1%. La graduación de estudiantes con discapacidades aumentó 4.7 puntos en porcentaje, llegando al 84.7%, obteniendo también el color verde. Aproximadamente la mitad de los graduados (50.1%) fueron calificados como preparados para la universidad o la vida laboral, un aumento con respecto al 38.4% en 2019.

Los estudiantes de inglés como segundo idioma lograron avances significativos. El porcentaje que progresó considerablemente hacia la proficiencia en el idioma inglés aumentó 3.6 puntos, llegando al 44.3%, obteniendo el color amarillo. El porcentaje de estudiantes de inglés que avanzaron al menos un nivel en la prueba estatal ELPAC aumentó del 40.5% al 44.5%.

El absentismo crónico entre los estudiantes de Transición al Kínder (TK) a octavo grado disminuyó al 22.4%. Esta cifra representa una reducción con respecto al 23.6% del año pasado y al máximo alcanzado durante la pandemia, que fue del 38.1% en 2022. La asistencia mejoró para la mayoría de los grupos estudiantiles, incluidos losafrodescendientes, hispanos y los estudiantes sin hogar. Los resultados en ciencias también mejoraron ligeramente, obteniendo el color amarillo.

El Tablero también muestra las áreas en las que el distrito debe seguir mejorando. Tanto en Artes del Idioma Inglés y Literatura como en Matemáticas obtuvieron el color naranja, y varios grupos de estudiantes, incluidos los estudiantes de inglés como segundo idioma, los jóvenes en hogares de crianza temporal y los estudiantes con desventajas socioeconómicas, obtuvieron el color rojo en ambas materias.

Como aspecto positivo, varias escuelas superaron al distrito en las materias académicas básicas. La Escuela Primaria Buena Vista, la Academia de Artes Visuales y Escénicas Los Berros y la Escuela Primaria Miguelito obtuvieron el color amarillo en Inglés. La Escuela Primaria Crestview, la Academia STEAM La Honda y la Escuela Secundaria Vandenberg obtuvieron el color amarillo en Matemáticas.

“Celebramos el progreso y tenemos la obligación con nuestros estudiantes y la comunidad de ser honestos sobre las áreas en las que necesitamos mejorar. Estamos profundizando nuestro enfoque en el Diseño Universal para el Aprendizaje para que cada lección esté diseñada para cada estudiante. Estamos orgullosos del trabajo de nuestras escuelas y nuestros maestros para adoptar este cambio. Estamos renovando nuestros equipos colaborativos y construyendo una cultura de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés), donde los maestros aprenden juntos y miden el éxito por el impacto en los estudiantes. Cada escuela ha establecido una coalición de personal para guiar a la escuela a través de este proceso. Además, estamos ampliando la enseñanza colaborativa y desarrollando programas de aprendizaje extracurricular y de verano para que la intervención brinde oportunidades de aprendizaje adicionales sin reemplazar iniciativas clave, como la Educación Física y las Artes”, dijo Brian Jaramillo, Asistente Superintendente, Servicios Educativos.

La respuesta del distrito incluye la ampliación de la enseñanza colaborativa en Artes del Idioma Inglés y Literatura, Matemáticas y Ciencias; capacitación en Diseño Universal para el Aprendizaje para maestros; Oportunidades de Aprendizaje Extendidas después de clases y en verano; y apoyo coordinado en cada escuela por parte de consejeros, trabajadores sociales y asesores de bienestar. Este año, el distrito ha lanzado una campaña dirigida a las familias para fomentar la asistencia escolar a través de ParentSquare.

Las familias pueden consultar los informes completos del distrito y de las escuelas en caschooldashboard.org.

Matriculación: 8766 estudiantes; 66.7 % en situación de desventaja socioeconómica; 13.7 % estudiantes de inglés como segundo idioma; 0.9 % jóvenes en hogares de crianza temporal.

Acerca del Distrito Escolar Unificado de Lompoc

El Distrito Escolar Unificado de Lompoc sirve a aproximadamente 8800 estudiantes, desde preescolar hasta la educación adulta, en Lompoc y las comunidades vecinas del condado de Santa Bárbara. Para más información, visite http://www.lusd.org