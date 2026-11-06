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(SANTA BÁRBARA, California) – Más de 2,400 personas se encuentran sin hogar en el condado de Santa Barbara. Para ayudar a las personas y familias a mantenerse calientes este invierno, la Oficina del Defensor Público del condado de Santa Barbara está recogiendo donaciones nuevas o como nuevas de:
• Sacos de dormir
• Guantes, chaquetas, zapatos, bufandas y mochilas
• Productos de higiene y ropa interior térmica
• Calcetines y ropa interior nuevos (los artículos más necesarios)
Puntos de recogida de donaciones
Se aceptan donaciones de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., desde ahora hasta el 11 de diciembre en:
• Oficina del Defensor Público de Santa Barbara: 1100 Anacapa Street
• Oficina del Defensor Público de Santa María: 312 East Cook Street, Edificio A
Las donaciones también pueden adquirirse a través de la lista de deseos de Amazon del evento.
Contribuciones económicas
Se pueden realizar donaciones económicas deducibles de impuestos a través de la colaboración de la Defensoría Pública con Adam’s Angels. Visita el portal de donaciones de Adam’s Angels y haz clic en «Donate»; selecciona «Campaña de sacos de dormir» en el menú desplegable para destinar tu donación a esta iniciativa. Los fondos se utilizarán para comprar sacos de dormir y ropa interior nuevos.
Eventos de distribución
Para recibir los artículos donados, las personas deben asistir a uno de los siguientes eventos el viernes 11 de diciembre, de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.:
• Fuera del Palacio de Justicia de Santa Barbara, en el 1100 de Anacapa Street
• En la Oficina del Defensor Público de Santa María, en el 312 E. Cook Street, Edificio A
Los eventos continuarán hasta agotar existencias. Los equipos de divulgación locales y los socios comunitarios están informando a sus clientes sobre las donaciones disponibles.
Para más información, ponte en contacto con la Oficina del Defensor Público del
Condado:
• Santa Barbara: (805) 568-3470
• Santa María: (805) 346-7500
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