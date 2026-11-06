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GOLETA, CA, 4 de noviembre de 2026 – La galardonada Academia Comunitaria Bilingüe LIDERA de la Ciudad de Goleta está ahora recibiendo solicitudes para su clase de enero / febrero de 2027.

LEAD significa Aprende, Empodera, Aboga y Dialogar (LEAD por sus siglas en ingles). El espacio es limitado, así que no esperes para inscribirte en esta clase bilingüe de seis semanas que ofrece una visión única y cercana de cómo funciona el gobierno local. Se da prioridad a los residentes de Goleta, pero el programa está abierto a cualquier residente del condado de Santa Bárbara.

Animamos encarecidamente a los estudiantes de preparatoria y universidad a postularse. Mira nuestro breve video promocional para ver por qué deberías participar; el video también está disponible en inglés.

• Aplicación en español

• Aplicación en inglés

Aproveche esta excelente oportunidad para aprender cómo funciona el gobierno de la Ciudad en un ambiente cercano y personalizado, con aproximadamente 30 a 35 participantes. Al finalizar el programa, tendrá una mayor conexión con la Ciudad y un conocimiento más profundo de cómo participar en la construcción del futuro de Goleta, ya sea manteniéndose informado, haciendo trabajo voluntario, solicitando formar parte de una junta o comisión, o incluso postulándose para el Concejo Municipal.

Descubra por sí mismo qué hace especial a este programa viendo nuestro video resumen de la Academia Comunitaria LEAD Goleta 2026.

Para participar, debes poder asistir a TODAS las clases que se llevan a cabo seis jueves consecutivos por la tarde (del 14 de enero al 18 de febrero) de 6:00 a 8:30 p.m. La mayoría de las clases se imparten en la Sala del Consejo en el Ayuntamiento de Goleta (130 Cremona Drive) con la excepción de una o dos clases que se llevarán a cabo en otras instalaciones de la Ciudad.

Esta será la séptima Academia Comunitaria LIDERA Goleta. En 2024, el programa recibió el prestigioso Premio Helen Putnam de Cal Cities a la Excelencia en la categoría de Fortalecimiento de la Confianza Pública, la Ética y la Participación Comunitaria. Obtenga más información aquí.

¡Esperamos con entusiasmo conocer a la próxima generación de LIDERA en enero! Para obtener más información y presentar su solicitud, visite: http://www.CityofGoleta.org/LEADGoleta.