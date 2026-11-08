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GOLETA, CA, noviembre 6, 2026 – Prepárate para el Desfile Navideño de Old Town Goleta el sábado 5 de diciembre a las 6:00 p.m. Presentado por Fuel Depot, Santa Barbara Elks Lodge 613, Toyota de Santa Bárbara y el Greater Goleta Santa Barbara Lions Club, el desfile es una tradición comunitaria muy apreciada con carrozas, bandas y presentaciones que iluminan Hollister Avenue desde Orange hasta Kinman.

¡Únete a la magia festiva! Ya sea que quieras ser voluntario, participar en el desfile o mostrar tu negocio u organización, ayuda a que la celebración de este año sea inolvidable. Regístrate ahora , ya que la fecha límite para participar en el desfile es el 21 de noviembre. No pierdas la oportunidad de difundir alegría navideña, conectar con los vecinos y crear recuerdos duraderos en el corazón de Goleta.

Además, oportunidades de patrocinio todavía están disponibles para negocios que buscan apoyar este maravilloso evento comunitario y ganar visibilidad durante la temporada navideña.

El veterano dueño de negocios de Old Town Goleta, Domingo Sifuentez, ha sido nombrado Gran Mariscal del Desfile Navideño 2026. El honor es especialmente significativo ya que el desfile pasará justo cerca de su restaurante familiar, Domingo’s Café, en 5782 Hollister Avenue.

Las raíces de Sifuentez en el negocio de la restauración comenzaron con sus padres en Texas. Llevó esa experiencia a Goleta en 1963 cuando comenzó a trabajar en Orchid Bowl en Calle Real, abriendo el Domingo’s Café ahí en 1986 antes de que el negocio familiar se mudara a su ubicación actual en el casco antiguo en 2000. Durante más de seis décadas, ha ayudado a construir comunidad gracias a su dedicación a organizaciones locales, incluyendo el Club de Leones y el Club de Alces, su participación en eventos comunitarios y sus esfuerzos proporcionando comidas gratuitas a bomberos durante el incendio Thomas. Conocido por su arduo trabajo y generosidad, Sifuentez ha construido un legado duradero en torno a la familia y el servicio. Como él mismo dice, “Los clientes son clientes solo por un corto tiempo; Después de eso, son familia.”

Cuando le preguntaron qué significa ese honor para él, su respuesta fue simple: “Amo a Goleta.”

Asegúrense de aplaudir a nuestro Gran Mariscal 2026 mientras recorre la ruta del desfile. Su vida y legado reflejan el corazón de lo que compone Goleta: ¡familia, trabajo duro y espíritu comunitario!

Para más información y para participar en el desfile, visita: https://goletaholidayparade.org/