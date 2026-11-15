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GOLETA, CA, 10 de noviembre de 2026 – Prepárese para compartir el espíritu navideño: el 4.º Concurso Anual de Decoración de Ventanas del Desfile Navideño de Old Town Goleta está de regreso. Organizado por la Ciudad de Goleta, el concurso tiene como objetivo crear un ambiente festivo y alegre a lo largo de la ruta del desfile, sobre la avenida Hollister, el sábado 5 de diciembre de 2026, a las 6:00 p.m. Se invita a participar a los negocios de Old Town Goleta ubicados en la avenida Hollister, desde la avenida Orange hasta la avenida Kinman.

Cómo participar

• Decora las ventanas de tu negocio antes de que comience el Desfile Navideño de Goleta a las 6:00 p.m. el sábado 5 de diciembre de 2026.

• ¡Mantén las decoraciones familiares, festivas y divertidas!

• En apoyo a la Ordenanza Libre de Plásticos de la Ciudad, por favor evite usar globos de Mylar.

• Asegúrate de que las decoraciones sean visibles desde la banqueta, pero no bloquees los caminos peatonales.

• Las ventanas decoradas serán evaluadas durante el desfile y los ganadores se anunciarán la semana siguiente. Gracias a Fuel Depot por ofrecer lavados de autos gratis a los ganadores.

• Todos los negocios participantes aparecerán en las redes sociales de la Ciudad (Facebook, Instagram y X).

• ¡Los ganadores podrán presumir durante todo el año!

Categorías de premios

El concurso de este año incluirá:

• Mejor Decoración de Ventana – Se reconocerán las tres decoraciones más destacadas que mejor representen el espíritu de la temporada.

• Premio Elección del Público – ¡El ganador será elegido por la comunidad!

Premio Elección del Público: Después del desfile, se publicarán fotos de todas las ventanas decoradas en las redes sociales de la ciudad (@CityofGoleta). Los miembros de la comunidad pueden votar comentando con su entrada favorita o enviando un correo a PIO@cityofgoleta.gov durante el periodo de votación designado.

El año pasado, participaron más de una docena de empresas. Mira las fotos aquí:

https://bit.ly/3WhC25X ganadores de 2025 incluyeron: Classic Collision (Mejor Ventana General),

Larry’s 8 Day Auto Parts (Tema Más Creativo), The Edge Salon & Barbershop (Exhibición Más Festiva), Goleta Bakery (Mención Honorífica) y Classic Collision (Premio del Público).Ya sea que estés decorando, participando o asistiendo al desfile, gracias por ayudar a que Old Town Goleta brille intensamente esta temporada navideña. Si tienes preguntas, por favor contacta a Marcos Martinez en mmartinez@cityofgoleta.gov.

Para información sobre el Desfile Navideño de Goleta, organizado por el Comité del Desfile Navideño, incluyendo cómo patrocinar, ser voluntario o participar, por favor visita

https://goletaholidayparade.org/.