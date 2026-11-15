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SANTA BARBARA, CA – 10 de Noviembre del 2026

Santa Barbara Clean Energy (SBCE) ofrecerá un seminario web gratuito el Martes 17 de Noviembre, de 12:00 p.m. a 1:00 p.m., para presentar el programa Charge Up SB de Santa Barbara Clean Energy. Dirigido a propietarios y administradores de propiedades multifamiliares, el seminario web explicará los servicios gratuitos de asistencia técnica y incentivos disponibles para la instalación de cargadores de vehículos eléctricos (EV) en propiedades multifamiliares.

“Agregar estaciones de carga para vehículos eléctricos en propiedades multifamiliares puede ser complicado, especialmente en lo que respecta a la planificación y el diseño, los costos de instalación y los permisos”, señaló Jefferson Litten, gerente de la División de Energía y Clima. “Charge Up SB ayuda a los propietarios a navegar estos procesos y acceder a los incentivos disponibles, facilitando así la instalación de opciones de carga para más residentes”.

Seminario Web de Charge Up SB

Martes, Noviembre 17, 2026

12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Seminario web por Zoom (Se Requiere Inscripción)

Información del Evento | Agregar el Evento a Su Calendario

A través de Charge Up SB, las propiedades multifamiliares que cumplan con los requisitos pueden recibir incentivos de hasta $60,000 por propiedad o hasta el 75% del costo total del proyecto, lo que sea menor. Las propiedades multifamiliares de vivienda asequible que cumplan con los requisitos pueden recibir incentivos de hasta $60,000 por propiedad o hasta el 100% del costo total del proyecto, lo que sea menor. Los incentivos económicos pueden ayudar a cubrir los costos de equipos de carga para vehículos eléctricos de Nivel 1 y Nivel 2, así como de infraestructura eléctrica. Se aplican requisitos de elegibilidad y las propiedades deben recibir servicio de Santa Barbara Clean Energy.

El programa Charge Up SB también ofrece asistencia técnica gratuita para la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Los servicios incluyen evaluaciones del sitio, planificación del proyecto, opciones de instalación personalizadas, apoyo para obtener cotizaciones de contratistas y asistencia con los permisos.

Para obtener más información sobre el programa, los incentivos disponibles y la asistencia técnica, visite Charge Up SB (SantaBarbaraCA.gov/ChargeUpSB).

Santa Barbara Clean Energy es un programa sin fines de lucro de la Ciudad de Santa Bárbara que suministra electricidad limpia a precios competitivos para hogares y negocios dentro de la ciudad.