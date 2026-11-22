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GOLETA, CA, 17 de noviembre de 2026 – ¡La temporada navideña es el momento perfecto para comprar local y GoodLandGoodShopping.com lo hace más fácil que nunca! Al comenzar a tachar tu lista de regalos o a planear una noche festiva, GoodLandGoodShopping.com, el recurso electrónico gratuito y fácil de usar de la Ciudad de Goleta cuenta con más de 1,000 negocios en Goleta para que los explores.

Desde tiendas boutique y restaurantes familiares hasta tiendas de servicios profesionales y ropa, este sitio es tu recurso integral para descubrir joyas locales. GoodLandGoodShopping.com incluye una vista de mapa, función de búsqueda y opciones de filtro para ayudarte a encontrar exactamente lo que buscas esta temporada navideña y más allá. Mira nuestro video promocional en español o inglés para aprender más.

¿Cómo se incluyen los negocios en el directorio?

Los negocios ubicados dentro de la Ciudad de Goleta y que tengan una licencia comercial válida en Goleta se incluyen automáticamente en nuestro directorio de GoodLandGoodShopping.com de forma GRATUITA. Animamos a todos los negocios locales a que se tomen unos minutos para personalizar su perfil gratuito y aumentar su visibilidad. Cada listado incluye el nombre de tu negocio, dirección, número telefónico, sitio web y horarios, y puedes agregar fácilmente tu logo, enlaces a redes sociales, promociones, galerías de fotos y más. El personal de la ciudad revisa y aprueba los listados antes de que se publiquen. Para empezar, puedes:

• Ver un breve tutorial sobre cómo editar el listado de su negocio.

• ¿No encuentra su negocio en el directorio? Aprende cómo agregarlo aquí.

Para preguntas o comentarios sobre el directorio, por favor contacte a la División de Relaciones Comunitarias en PIO@CityofGoleta.gov.

#GoodLandGoodShopping: Destacados en redes sociales

Desde el lanzamiento de GoodLandGoodShopping.com en 2023, la Ciudad ha estado compartiendo publicaciones destacadas de negocios locales bajo la etiqueta #GoodLandGoodShopping en nuestras plataformas (Instagram, Facebook y X) para celebrar y mostrar los increíbles negocios de nuestra comunidad.¡Con tantos negocios locales excelentes para elegir, necesitamos tu ayuda! ¿Tienes alguna tienda, restaurante o negocio favorito que merezca reconocimiento? ¡Cuéntanos! Tus nominaciones nos ayudarán a destacar sus ofertas especiales y a las personas apasionadas detrás de ellas.

Para enviar una recomendación, por favor envía un correo electrónico a PIO@CityofGoleta.gov con:

• El nombre del negocio

• Una breve descripción de por qué es especial para ti

• ¿Algún detalle adicional que quieran que sepamos?

Gracias por comprar en Goleta y apoyar nuestra economía local, no solo esta temporada navideña sino durante todo el año.