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GOLETA, CA, 19 de noviembre de 2026 – En celebración del Martes de Donaciones, el 1 de diciembre, nuestra comunidad está invitada a considerar hacer una donación hacia el brillante futuro de la Biblioteca del Valle de Goleta apoyando la campaña de capital para diseño de interiores, “Escribiendo el próximo capítulo.” Los Amigos de la Biblioteca del Valle de Goleta han aceptado muy generosamente ofrecer una donación equivalente de hasta $25,000 por todas las donaciones de campaña recibidas del 1 al 10 de diciembre, mientras la biblioteca se acerca a la meta de sus esfuerzos de recaudación de fondos.

Martes de Donaciones explica su misión como “un movimiento global de generosidad que desata el poder de la generosidad radical. Martes de Donaciones se creó en 2012 como una idea sencilla: un día que anima a las personas a hacer el bien. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en un movimiento global durante todo el año que inspira a cientos de millones de personas a donar, colaborar y celebrar la generosidad.”

El Martes de Donaciones de este año es especialmente significativo para el proyecto de la Biblioteca del Valle de Goleta, ya que la generosidad local continúa acercando a la biblioteca a su objetivo de crear un espacio renovado y revitalizado.

“El apoyo de nuestra comunidad durante toda la campaña de capital para el diseño de interiores ha sido absolutamente asombroso”, dijo la bibliotecaria municipal Elizabeth Saucedo. “Los usuarios han mostrado generosidad sincera a través de sus donaciones, a menudo compartiendo historias sobre lo que la biblioteca ha significado para ellos, sus familias y sus vecinos. Este proyecto ha sido la oportunidad de nuestra vida para preparar la Biblioteca del Valle de Goleta para servir a generaciones de visitantes, y somos muy afortunados de contar con el apoyo fenomenal de los Amigos para hacer realidad esta visión.”

Para hacer una donación en celebración del Martes de Donaciones que será igualada por los Amigos, del 1 al 10 de diciembre, donantes pueden elegir entre cuatro opciones convenientes: la Fundación Santa Bárbara, los Amigos de la Biblioteca del Valle de Goleta, la Ciudad de Goleta y en persona en la Biblioteca GVL Express. Las contribuciones deben señalar que el regalo está destinado a la Campaña de Capital de GVL.

Cualquiera de estas opciones de donación también puede usarse para el Programa de Reconocimiento de Donantes, que mostrará los nombres de los donantes en hermosos azulejos pintados a mano como parte de la instalación artística planeada para la pared exterior sur de la biblioteca. Una cantidad limitada de fichas está disponible en los niveles de regalo – consulta la Guíadel Programa de Reconocimiento de Donantes para más información a continuación. Como hasta la fecha se han comprado muchas Azulejos Dorados y Azulejos de Sole, ahora se fomentan donativos a $2,000 o más.

Acerca de las mejoras en la biblioteca:

La campaña de capital de diez meses se lanzó en febrero con el objetivo de recaudar $1.7 millones para la actualización de mobiliario, espacios y equipo en toda la instalación de 50 años de antigüedad. La campaña concluirá en diciembre de 2026 y actualmente está a solo un 19.53% de alcanzar su meta, con $332,094.59 restantes por recaudar.

Actualmente, la Biblioteca está cerrada por construcción durante el Proyecto de Seguridad y Mejora de Edificios de la Ley de Americanos con Discapacidades de la Biblioteca del Valle de Goleta, que sigue en camino de cumplir con los requisitos de finalización de la Subvención Building Forward, la principal fuente de financiamiento para las mejoras de la instalación.

Mientras la ubicación principal está en proceso de renovación, se anima a los usuarios a visitar nuestra vibrante biblioteca temporal, GVL Express (6500 Hollister Avenue, Suite 105), para navegar, recolectar retenciones, acceder a computadoras y más.

¡Gracias por ayudarnos a escribir el siguiente capítulo en la Biblioteca del Valle de Goleta!

La Fundación Santa Bárbara es el patrocinador fiscal 501(c)(3) de la campaña de capital “Goleta Valley Library: Escribiendo el Próximo Capitulo”. Por ello, la Fundación Santa Bárbara recibe todas las donaciones al programa y supervisa que los fondos se distribuyen de la manera prevista por el comité. Todas las donaciones son deducibles de impuestos hasta el límite máximo permitido por la ley.