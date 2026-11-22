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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – La Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara examinará las modificaciones propuestas a la ordenanza de zonificación, cuyo objetivo es agilizar y simplificar los trámites para obtener permisos de planificación para algunos proyectos residenciales y comerciales.

Conocidas como la Fase 3 del Programa de Actualización de la Ordenanza de Zonificación del Condado (County’s Zoning Ordinance Update Program), las modificaciones propuestas buscan que el proceso de obtención de permisos sea más rápido, sencillo y predecible para propietarios de viviendas, empresas y propietarios de inmuebles, sin dejar de proteger la seguridad pública, el carácter de las comunidades, los recursos ambientales y los inmuebles históricos.

La propuesta llega ante la Junta después de las audiencias públicas celebradas ante la Comisión de Planificación del Condado y la Comisión de Planificación de Montecito. Ambas comisiones respaldaron el objetivo general de mejorar la eficiencia y la atención al público, y recomendaron revisiones relacionadas con la revisión local, la supervisión del diseño y la protección de los recursos históricos. Estas recomendaciones se incorporaron a la propuesta que se presentará ante la Junta.

¿Cómo afectaría la propuesta a los propietarios de viviendas y a las empresas?

Si se aprueban, las modificaciones propuestas permitirían:

• Reducir los requisitos para obtener permisos en proyectos comunes. Las estructuras pequeñas, como cobertizos y pérgolas, los equipos de calefacción y aire acondicionado, y la mayoría de las piscinas ya no requerirían un permiso de planificación. En la mayoría de los casos, seguirían siendo necesarios los permisos de construcción y el cumplimiento de los requisitos de seguridad correspondientes.

• Simplificar la revisión de diseño. Algunas viviendas pequeñas, ampliaciones, remodelaciones y proyectos comerciales podrían optar por un proceso de revisión de diseño menos exhaustivo, mientras que los proyectos de mayor tamaño o más visibles seguirían sujetos a una revisión completa.

• Acelerar las aprobaciones. Muchos proyectos residenciales de viviendas unifamiliares y algunos proyectos comerciales tendrían menos etapas de revisión, requisitos de notificación reducidos y menos oportunidades para presentar apelaciones.

Próxima audiencia pública

Se invita al público a asistir y presentar comentarios sobre las modificaciones propuestas durante la audiencia de la Junta de Supervisores. Los miembros de la comunidad podrán participar de manera presencial o a distancia mediante las opciones de participación virtual del condado.

• Martes 8 de diciembre, a las 9 a. m.

Audiencia de la Junta de Supervisores

Joseph Centeno Betteravia Government Administration Building

511 E. Lakeside Parkway, Santa Maria

Las modificaciones propuestas se basan en las fases anteriores del Programa de Actualización de la Ordenanza de Zonificación del Condado. A continuación, se presenta un resumen de las fases previas y de otras iniciativas para simplificar los trámites.

Fase uno: aprobada en 2025, actualizó y modernizó las normas del Condado sobre iluminación y letreros para lograr mayor claridad y uniformidad, y eliminó la antigua clasificación de zonificación para centros comerciales.

Fase dos: aprobada en enero de 2026, incluyó enmiendas para lograr lo siguiente:

• Aprobaciones más rápidas para proyectos de menor impacto, como prórrogas de plazos, modificaciones pequeñas, permisos menores de uso condicional y planes menores de desarrollo, mediante su traslado a procesos de revisión simplificados a cargo del personal del condado.

• Limitación de las apelaciones para proyectos menores en los que el margen de discrecionalidad para tomar decisiones es mínimo.

• Estandarización de los procedimientos relacionados con los requisitos de notificación y las fechas de vencimiento de los permisos, para facilitar la comprensión y aplicación de las normas.

• Simplificación del código de zonificación mediante la eliminación de disposiciones obsoletas, la reducción de redundancias y explicaciones más claras sobre cuándo y cómo se aplican las regulaciones.

• Modernización de las zonas comerciales para permitir un mayor desarrollo de usos mixtos y ajustar las normas en las zonas multifamiliares, como la altura, los retiros y los espacios abiertos, con el fin de facilitar la construcción de viviendas conforme a las densidades previstas.

Permisos de construcción a solicitud

El Condado también ha ampliado su programa de permisos de construcción a solicitud, que permite a los propietarios de viviendas obtener de inmediato y por internet permisos para reemplazar calentadores de agua, actualizar tableros eléctricos, reemplazar techos, instalar sistemas solares y mejorar las líneas de gas, agua y alcantarillado. Desde el lanzamiento del programa, se han emitido más de 3,500 permisos, y las inspecciones obligatorias siguen garantizando la seguridad.

Recientemente, el condado presentó sus permisos a solicitud en el video: Su condado, sus servicios: permisos bajo demanda.

Para obtener más información sobre cómo presentar una solicitud de permiso de planificación o construcción, visite: solicitudes y formularios para permisos de planificación y construcción | Condado de Santa Bárbara, CA – Sitio web oficial