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The Health Department said that of the 7,500 registered runners in Sunday’s race, 19 runners were treated at Santa Barbara Cottage Hospital and seven at Goleta Valley Cottage Hospital. | Credit: Run Local / Stephen Lewis

SANTA BÁRBARA, California – 27 de noviembre de 2026

El Departamento de Policía de Santa Bárbara, en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara, informa que, tras una exhaustiva investigación de seguimiento sobre las circunstancias en torno a los incidentes médicos que afectaron a varios participantes durante el Medio Maratón de Santa Bárbara, celebrado el 8 de noviembre de 2026, se determinó que ninguna actividad sospechosa o delictiva fue la causa de las emergencias médicas.

Como informó previamente el Departamento de Salud del Condado, 30 de los aproximadamente 7,500 corredores inscritos recibieron atención médica. Debido a que un número tan elevado de participantes requirió atención médica de emergencia, y en aras de la seguridad pública, el Departamento de Policía investigó si alguna circunstancia sospechosa o la exposición a sustancias ajenas pudo haber contribuido a los incidentes médicos.

La investigación incluyó entrevistas con los participantes de la carrera, la revisión de los análisis médicos y toxicológicos realizados por el Hospital Santa Barbara Cottage, análisis toxicológicos adicionales en un laboratorio forense y una evaluación comparativa de las condiciones climáticas y ambientales de los Medios Maratones de Santa Bárbara de 2025 y 2026.

Análisis toxicológicos forenses

Como parte de la investigación, se enviaron muestras de sangre de los participantes a un laboratorio de toxicología forense para realizar análisis adicionales. Estos incluyeron una prueba estándar de detección de drogas de 12 paneles, así como pruebas específicas adicionales para detectar ketamina, psilocibina y kratom.

Los resultados toxicológicos forenses fueron negativos para la presencia de las sustancias analizadas, y la investigación no reveló evidencia alguna de exposición a sustancias ilícitas o ajenas que hubiera contribuido a los incidentes médicos.

Como informó previamente el Departamento de Salud del Condado, personal de Servicios de Salud Ambiental inspeccionó en dos ocasiones, antes del evento, las estaciones de preparación de bebidas electrolíticas de la carrera. Ninguna de las inspecciones detectó infracciones ni motivos de preocupación.

Factores climáticos y ambientales

Al comparar las condiciones climáticas y ambientales durante los Medios Maratones de Santa Bárbara del 9 de noviembre de 2025 y del 8 de noviembre de 2026, se observaron diferencias considerables tanto en la temperatura ambiente como en su ritmo de aumento durante las horas de la mañana del evento de 2026.

Las diferencias principales fueron:

Durante el evento de 2025, las temperaturas se mantuvieron relativamente estables, entre 58°F y 60°F durante la mayor parte de la mañana.

Durante el evento de 2026, las temperaturas subieron de 62°F a las 6:00 a.m. a 76°F a las 9:00 a.m., lo que representa un aumento de 14 grados en apenas tres horas.

A las 9:00 a.m., las temperaturas eran 17 grados más altas que las registradas a la misma hora durante el evento de 2025.

La velocidad del viento durante el periodo de rápido aumento de la temperatura fue de aproximadamente 1 a 2 millas por hora, lo que posiblemente redujo la eficacia de los mecanismos naturales de enfriamiento.

La temperatura máxima registrada en 2026 fue de 83°F, en comparación con 66°F en 2025.

La combinación de temperaturas en rápido aumento, el escaso enfriamiento por el viento, la exposición prolongada a condiciones más cálidas y el esfuerzo físico de correr 13.1 millas generó un entorno con un riesgo considerablemente mayor de estrés por calor que el del evento del año anterior.

Resultados de la investigación

La investigación concluida no identificó evidencia de actividad delictiva, contaminación intencional ni introducción de sustancias ilícitas o ajenas que pudieran haber contribuido a los incidentes médicos.

El conjunto de los resultados es compatible con enfermedades relacionadas con el calor e indica que las diferencias significativas en las condiciones climáticas y ambientales, aunadas al esfuerzo físico que exige el evento, probablemente contribuyeron a dichos incidentes.

Si bien la investigación no puede establecer de manera definitiva la causa de cada incidente médico individual, no encontró evidencia de una amenaza continua para la salud o la seguridad públicas.

Agradecimientos

El Departamento de Policía de Santa Bárbara y el Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara desean expresar su agradecimiento a los participantes de la carrera que colaboraron voluntariamente con la investigación, proporcionaron información detallada y facilitaron muestras biológicas para análisis forenses adicionales. Su cooperación fue fundamental para que los investigadores pudieran llevar a cabo una investigación minuciosa y objetiva. Ambos departamentos desean a quienes sufrieron un incidente médico una pronta y total recuperación.

Asimismo, desean reconocer la labor del personal de servicios de emergencia, del personal del Hospital Santa Barbara Cottage y de los organizadores del evento por su respuesta inmediata, su profesionalismo y su cooperación constante a lo largo del proceso de investigación.

Los esfuerzos conjuntos de estas personas y organizaciones demuestran la importancia de la cooperación y el compromiso de todos con la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y de quienes viajaron a Santa Bárbara para el evento.

El Departamento de Policía de Santa Bárbara y el Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara mantienen su compromiso con la seguridad pública, la transparencia y la garantía de que situaciones como la ocurrida durante el medio maratón se investiguen de manera minuciosa y objetiva, con conclusiones respaldadas por evidencia fáctica y científica.