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SANTA MARIA, CA — Pacific Conservatory Theatre (PCPA) se enorgullece de colaborar por tercer año consecutivo con Tierra Blanca Arts Center para presentar El Ermitaño, una tradicional pastorela mexicana de Miguel Sabido, los días 12 y 13 de Diciembre de 2026 en el Teatro Severson.

Con una combinación de humor, música, sátira y temas universales, esta festiva tradición teatral ofrece al público de la Costa Central la oportunidad de disfrutar de una vibrante expresión del patrimonio cultural mexicano, llevada a la vida sobre el escenario. Con únicamente tres funciones, el público no querrá perderse esta presentación especial de la temporada navideña.

“En Tierra Blanca Arts Center creemos que el teatro es mucho más que entretenimiento. Es un puente que une culturas, generaciones y comunidades. Nuestra colaboración con PCPA tiene un significado muy especial, ya que nos permite compartir El Ermitaño, una tradicional pastorela mexicana llena de humor, música, sátira y corazón, con espectadores que quizás estén descubriendo esta hermosa tradición por primera vez”, expresa Blanca Soto, de Tierra Blanca Arts Center.

“A través de la risa y la narración de historias, celebramos nuestras raíces culturales y, al mismo tiempo, recordamos al público los valores universales de la esperanza, la compasión, la resiliencia y el triunfo del bien sobre el mal.

“Estamos profundamente agradecidos con PCPA por abrir sus puertas a nuestros artistas y reconocer la importancia de la representación cultural. Colaboraciones como esta nos recuerdan que las artes tienen el extraordinario poder de unir a las personas, honrar nuestro patrimonio y crear un sentido de pertenencia para todos”.

Para las familias, El Ermitaño representa una oportunidad de compartir una experiencia que une a distintas generaciones a través de la risa, las historias y las tradiciones navideñas. La pastorela es una querida tradición del teatro mexicano que narra, de manera humorística, el viaje de los pastores hacia Belén, incluyendo divertidos enfrentamientos entre el bien y el mal a lo largo del camino.

Para quienes crecieron con esta tradición, la puesta en escena puede despertar entrañables recuerdos de la infancia y de las celebraciones navideñas. Quienes la descubran por primera vez disfrutarán de una experiencia teatral llena de alegría, humor, sentimiento y temas que trascienden generaciones.

PCPA se siente honrado de continuar su colaboración con Tierra Blanca Arts Center, dando la bienvenida a sus artistas al Teatro Severson y creando un espacio para historias y perspectivas que reflejan la riqueza cultural de la Costa Central. A través de colaboraciones como esta, PCPA continúa enriqueciendo las experiencias artísticas de nuestra región y celebrando el poder del teatro en vivo para conectar a personas de distintas culturas y generaciones.

Elenco: Bajo la dirección de Gerardo Gutierrez, el elenco está integrado por: Humberto Amor como El Ermitaño, Goretty Ornelas como Madre Tierra, Adrian Hernandez-Morales como Ángel, Blanca Araceli Soto como Luzbella, Anakaren Andrade como Aristel, Aldair Mendoza como Nahoquiron, Beatriz Jamaica como Querbuin, Maffe Cervantes como Gila, Antonio Chávez-Febres como Pastor 1, Alisson Saravia como Pastora 2 / Eva / Virgen María, Elmer Cortez como Pastor 6, Erias Arias como Pastor 3 / Adán / Bailarín, Rey Ochoa como Pastor 5 / San José, Verónica Flores como Pastora 4, y Yali Escobar Nájera como Pastora.

Los boletos para El Ermitaño se pueden adquirir en línea en PCPA.ORG o a través de nuestra taquilla llamando al 805-922-8313.

Esta obra navideña, de 60 minutos de duración, se presenta en español.