“También hablo español en mis redes sociales”, dijo Meza. “Sentí que toda la comunicación no estaba circulando al principio, pero ahora sí. Una mujer en la tienda ayer me reconoció y me preguntó cómo estábamos mi esposa y yo, y ella estaba hablando en español. Dijo que sabe mi historia”.

“Lo que creo que es la pieza faltante es la sensibilidad y relevancia cultural”, continuó. “Los datos preliminares mostraron que los latinos fueron los más afectados, pero también mostraron que solo el 20 por ciento de los que contrajeron el virus no entienden inglés. El problema no es tanto el lenguaje como el hecho de que ellos no se pueden relacionar con los mensajes”.

