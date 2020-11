Immigrant Hope Santa Barbara esta Haciendo el Trabajo de Dios

More Like This

Como organización religiosa, Immigrant Hope Santa Barbara no puede recibir fondos de muchas fundaciones, dijo Martinez. Por tanto, depende de subvenciones más pequeñas y de la generosidad de los donantes. Sin embargo, enfatizo que no requieren condiciones previas religiosas: “Para obtener nuestros servicios, no es necesario que escuchar un sermon. No es necesario que se haga eso.”

Cuando ocurrió la pandemia, la vida de sus clientes se volvió aun mas desesperada. “En este momento,” dijo Castro, “tanta gente no esta trabajando. No tienen ingresos reales, entonces no pueden pagar la factura de la luz y sin Wi-Fi, no hay escuela para los niños…”

“Sabia que no importaba la carrera que eligiera, quería ayudar a la gente,” dice Castro. Ahora es estudiante de SBCC y bajo Can, esta entrenando para obtener su acreditación. Como mexicana-estadounidense de primera generación, es capaz de establecer una buena relación con clientes que desconfían de las personas que supuestamente trabajan en leyes de inmigración. Muchos han sido quemados por un “notario,” estafadores depredadores que se hacen pasar por abogados. “Mi experiencia a veces me permite reconocer la lucha por la que están pasando, especialmente los tiempos de hoy con Trump,” dijo Castro. “Es simplemente aterrador.”

Y luego esta la discreción de los agentes federales individuales, algunos que parecen aplicar las reglas de forma arbitraria. “Un día es un sí, al día siguiente es un no, la próxima vez es como, ‘Oh, sí, pero tienes que cumplir con este criterio,’” dice Can. “A las personas les cuesta mucho porque no tienen el idioma, no tienen las habilidades, y luego no quieren solicitar nada porque tienen miedo.”

La ley de inmigración no es solo bizantina, sino que también es un objetivo en constante movimiento. Can dedica gran parte del tiempo a mantenerse al tanto de las ultimas leyes, ordenes ejecutivas y decisiones judiciales. El esfuerzo continuo de la administración de Trump para imponer la regla de Carga Pública, que puede negar la tarjeta verde si previamente han tenido asistencia bajo programas públicos, ha sido particularmente enloquecedor, dice Can. También la lucha por el programa DACA (Acción Diferida para los Ninos Llegados) y las decisiones de ida y vuelta sobre el aumento de tarifas para solicitudes migratorias.

El mes pasado, Can se graduó con la acreditación completa bajo el Departamento de Justicia (DOJ). Un video de Facebook la muestra sonriendo y sosteniendo su certificado. Agradeció a quienes donaron a Immigrant Hope a través de Santa Barbara Gives!, una nueva iniciativa de recaudación de fondos creada por Fund for Santa Barbara y Santa Barbara Independent. “Sin ustedes, esto no hubiera sido posible,” dice Can.

