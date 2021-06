Greg Benavidez: 1959-2021 (Spanish)

Click to print (Opens in new window)

Empezando alrededor de 2017, muchos de los programas locales fueron reducidos o eliminados, incluyendo excursiones en la comunidad, clases de inglés como segundo idioma, actividades al aire libre para la juventud, asesoría sobre la salud mental, y hasta la instrucción sobre cómo usar el bastón y tomar el transporte público. La administración nos quitó el café y el té en el comedor, diciendo que la prioridad era nuestra seguridad; y hasta limitó el uso de los cubiertos desechables. Los latinos pensamos que no era lógico que no aprendiéramos usar una cafetera, y tratamos de donar una, pero no lo aceptaron. Después, alguien más donó una cafetera y accedieron, pero tuvimos que pagar 50 centavos por una taza.

Greg no hablaba español y yo no hablaba mucho inglés, pero nos entendíamos muy bien. Una de las primeras cosas que nosotros los latinos aprendimos sobre Greg era que cuando nos decía que practicáramos, nos iba a preguntar a cada uno en la próxima clase, “Entendió? Practicó? Sí o no?” El no quería escuchar excusas. Tiene mucha filosofía, eso de “sí o no.” Nuestra cultura no iba con eso, pero nos íbamos adaptando; y Greg siempre tenía una broma para levantar los espíritus en cualquier momento.

Extraño a Greg demasiado, mucho, mucho. El y yo casi teníamos la misma edad. Yo era uno de sus alumnos, y él fue el mejor maestro que he tenido en toda mi vida. Greg fue para mí como un padre porque me enseño a vivir en esta vida de oscuridad. Me decía que podíamos valernos por nosotros mismos, para darle un poco más de sentido a nuestra vida. El me hizo sentir importante y me mostró que aún soy útil y puedo ayudar al prójimo como él lo hizo siempre, en todo momento.

