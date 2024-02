DIRECTOR DE LA AGENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA DEL CONDADOGALARDONADO ADMINISTRADOR DEL AÑO

“Agradezco que me reconozcan, pero la mayoría de los profesionales de EMS no están aquí por los elogios. Me apasiona la prestación de servicios médicos de emergencia y la mejora de nuestros servicios aquí en el condado de Santa Bárbara y en todo el estado”, dice Nick. “Este premio no se trata de mí, sino del personal de EMS, los proveedores, otras agencias de EMS y los grupos de personas que se unen como un colectivo que se enfoca en la salud de la comunidad y en impactar a las comunidades”.

