GOLETA, CA, 1 de Abril, 2024 – Justo a tiempo para el Mes de la Tierra, la ciudad de Goleta se complace en presentar su nueva campaña: Go Green Goleta – Vamos Verde Goleta. No es sólo un eslogan, es un verdadero llamado a la acción para alentarnos a todos a tomar medidas, tanto grandes como pequeñas, para proteger nuestra Goleta ahora y en el futuro. El lema de la campaña lo dice todo: “Nuestro mañana es hoy”. La ciudad de Goleta está tomando medidas todos los días para proteger nuestro medio ambiente, incluidos seis programas bajo el paraguas Go Green Goleta. Esta campaña tiene como objetivo no sólo educarlo sobre estos programas sino también motivarlo a tomar medidas en su vida diaria para marcar la diferencia. Mire nuestro nuevo video de Vamos Verde Goleta disponible en español aquí: https://youtu.be/4dUsr15g4pc.

