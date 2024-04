En La Semana De Concientización De Infecciones De Transmisión Sexual Hazte La Prueba

“Para que podamos gestionar de forma realmente óptima el diagnóstico y el tratamiento de las ITS, debemos empezar a abordar el estigma que rodea a las ITS. Es importante realizar pruebas y diagnosticar las ITS con un enfoque de mente abierta y sin prejuicios”, declaró el Dr. Henning Ansorg, Oficial de Salud Pública. Para obtener más información, visite el sitio web de Salud Sexual del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara en www.sbcsexualhealth.org .

o Muchas ITS no causan ningún síntoma, por lo que podrías tener una y no saberlo.

(SANTA BARBARA, Calif .) — El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara (SBCPHD, por sus siglas en inglés) se une al Departamento de Salud Pública de California y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para reconocer la Semana de Concientización sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), del 14 al 20 de abril del 2024. La Semana de Concientización sobre las ITS crea conciencia sobre las ITS en un esfuerzo por reducir el estigma, el miedo y la discriminación relacionados con las ITS. También es una oportunidad para garantizar que las personas tengan las herramientas y el conocimiento para prevenir, detectar y tratar rápidamente las ITS.

