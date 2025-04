Festival del Día de la Tierra en Santa Bárbara A lo largo y ancho del Parque Alameda el 26 y 27 de abril de 2025

Leah Stokes es una experta en política climática y energética, es autora del galardonado libro “Short Circuiting Policy” (“Haciendo corto-circuito con las políticas”) el cual analiza el papel de las empresas de servicios públicos en el quebrantamiento de la regulación y en la negación climática. Fue nombrada en las listas TIME100 Next 2022 yen los 30 de Climate Action de Business Insider 2022. Habiendo estudiado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Toronto, Stokes ha publicado en importantes revistas académicas, así como en los periódicos New York Times, Washington Post y otros medios de comunicación populares. Es profesora asociada Anton Vonk de Política Ambiental en la Universidad de California, Santa Bárbara, becaria 2023-24 del Instituto Radcliffe de la Universidad de Harvard, consultora política senior en Rewiring America y co-presentadora del podcast sobre clima “A Matter of Degrees” (“Una cuestión de grados”).

Los patrocinadores y socios del Día de la Tierra que contribuyen a este maravilloso evento incluyen (al día de hoy): City of Santa Barbara, MarBorg Industries, Dave’s Killer Bread, SBCAG, Firestone Walker 805, June Shine, Bye Bye Mattress, Cox Communications, Santa Barbara Foundation, Central Coast Clean Cities Coalition, Central Coast Community Energy, Channel Islands Restoration, Learningden Preschool, e-bikery, GreenStart Electrify, Toyota of Santa Barbara, Santa Barbara Independent and TV Santa Barbara.

