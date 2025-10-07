Announcement
Anuncios

Restricciones de estacionamiento cerca del inicio del  sendero Hot Springs

Se ha implementado la normativa de remolque

By County of Santa Barbara
Tue Oct 07, 2025 | 1:49pm
Credit: Courtesy

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Se ha implementado la normativa de remolque relacionada con las restricciones de estacionamiento recientemente establecidas cerca del inicio del  sendero Hot Springs en East Mountain Drive y Riven Rock Road en Montecito. Las restricciones están  claramente marcadas con nueva señalización. 

Las nuevas restricciones a lo largo de East Mountain Drive y Riven Rock Road incluyen: 

No se permite estacionar en  

cualquier momento: zona de  

remolque resaltada con una línea  

amarilla sólida en el mapa. 

No estacionar desde el  

atardecer hasta las 8:00 a. m.:  

zona de remolque resaltada con  

una línea verde punteada en el  

mapa. 

No estacionar durante un  

período de advertencia de  

bandera roja: zona de remolque 

(solo efectiva durante eventos  

climáticos de incendio, clasificada  

como advertencias de bandera  

roja por el Servicio Meteorológico  

Nacional) resaltada con una línea roja sólida en el mapa. 

No estacionar vehículos de gran tamaño: zona de remolque resaltada con una línea azul sólida en el mapa. 

La normativa sore el estacionamiento durante la noche se alinea con el horario de cierre del  estacionamiento del sendero Hot Springs Trail. Las áreas incluidas en la normativa son  frecuentemente utilizadas por las personas que viajan a la zona para utilizar las rutas de senderismo populares. Estas medidas están destinadas a mejorar la seguridad de los peatones, garantizar el  acceso de los vehículos de emergencia y limitar la actividad nocturna que plantea riesgos de incendio  en la zona. 

La Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara estableció las nuevas restricciones de  estacionamiento este verano. El Departamento de Obras Públicas del Condado de Santa Bárbara  completó la instalación de la nueva señalización en agosto de 2025. La Oficina del Alguacil y la  Patrulla de Carreteras de California han proporcionado un período de gracia de un mes para permitir  que la comunidad tenga tiempo para ajustarse a las nuevas reglas. Los diputados y oficiales ahora  comenzarán a hacer cumplir la normativa de remolque para los vehículos estacionados ilegalmente. 

“En las próximas semanas, los agentes estarán monitoreando la actividad de estacionamiento cerca  del inicio del sendero Hot Springs. Las nuevas restricciones de estacionamiento están en vigor en esta  área y los vehículos que se encuentren en incumplimiento pueden ser objeto de remolque.  Agradecemos la cooperación del público, ya que estas medidas están destinadas a mejorar la  seguridad y el acceso alrededor del sendero”, dijo el teniente Richard Brittingham de la Oficina del  Alguacil del Condado de Santa Bárbara. 

Si su vehículo está remolcado, puede localizarlo comunicándose con el Centro de Operadores del  Sheriff al (805) 681-4100. Este número de teléfono también se publica en la señalización en el área  para referencia rápida. 

Wed Oct 08, 2025 | 01:31am
https://www.independent.com/2025/10/07/restricciones-de-estacionamiento-cerca-del-inicio-del-sendero-hot-springs/
Get News in Your Inbox

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Not a member? Sign up here.