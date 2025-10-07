Restricciones de estacionamiento cerca del inicio del  sendero Hot Springs

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Se ha implementado la normativa de remolque relacionada con las restricciones de estacionamiento recientemente establecidas cerca del inicio del sendero Hot Springs en East Mountain Drive y Riven Rock Road en Montecito. Las restricciones están claramente marcadas con nueva señalización.

Las nuevas restricciones a lo largo de East Mountain Drive y Riven Rock Road incluyen:

• No se permite estacionar en

cualquier momento: zona de

remolque resaltada con una línea

amarilla sólida en el mapa.

• No estacionar desde el

atardecer hasta las 8:00 a. m.:

zona de remolque resaltada con

una línea verde punteada en el

mapa.

• No estacionar durante un

período de advertencia de

bandera roja: zona de remolque

(solo efectiva durante eventos

climáticos de incendio, clasificada

como advertencias de bandera

roja por el Servicio Meteorológico

Nacional) resaltada con una línea roja sólida en el mapa.

• No estacionar vehículos de gran tamaño: zona de remolque resaltada con una línea azul sólida en el mapa.

La normativa sore el estacionamiento durante la noche se alinea con el horario de cierre del estacionamiento del sendero Hot Springs Trail. Las áreas incluidas en la normativa son frecuentemente utilizadas por las personas que viajan a la zona para utilizar las rutas de senderismo populares. Estas medidas están destinadas a mejorar la seguridad de los peatones, garantizar el acceso de los vehículos de emergencia y limitar la actividad nocturna que plantea riesgos de incendio en la zona.

La Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara estableció las nuevas restricciones de estacionamiento este verano. El Departamento de Obras Públicas del Condado de Santa Bárbara completó la instalación de la nueva señalización en agosto de 2025. La Oficina del Alguacil y la Patrulla de Carreteras de California han proporcionado un período de gracia de un mes para permitir que la comunidad tenga tiempo para ajustarse a las nuevas reglas. Los diputados y oficiales ahora comenzarán a hacer cumplir la normativa de remolque para los vehículos estacionados ilegalmente.

“En las próximas semanas, los agentes estarán monitoreando la actividad de estacionamiento cerca del inicio del sendero Hot Springs. Las nuevas restricciones de estacionamiento están en vigor en esta área y los vehículos que se encuentren en incumplimiento pueden ser objeto de remolque. Agradecemos la cooperación del público, ya que estas medidas están destinadas a mejorar la seguridad y el acceso alrededor del sendero”, dijo el teniente Richard Brittingham de la Oficina del Alguacil del Condado de Santa Bárbara.

Si su vehículo está remolcado, puede localizarlo comunicándose con el Centro de Operadores del Sheriff al (805) 681-4100. Este número de teléfono también se publica en la señalización en el área para referencia rápida.