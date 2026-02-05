Burger Week will be back February 19 through February 25.

You can check back here for the burger week menu on February 19! Until then, you can find a list of participating restaurants below. Check back when we have all the juicy details, or you can subscribe to our Extra! Newsletter by clicking here and be the first to know when Burger Week goes live.


600 Olive St., Santa Barbara • arnoldis.com

229 W Montecito St., Santa Barbara • sbbrewhouse.com

5650 Calle Real, Goleta • cayarestaurant.com

1905 Cliff Dr., Santa Barbara • sbcornertap.com

170 Aero Camino, Goleta. • cristinosbakery.com

1315 Anacapa St., Santa Barbara • 5392 Hollister Ave., Goleta • crushcakes.com

5080 A Carpinteria Ave., Carpinteria • dangburger.com

149 S Turnpike Rd., Santa Barbara • davesdogs805.com

30 E. Victoria St., Santa Barbara • domstaverna.com

634 State St., Santa Barbara • Follow us for updates @downtowneats_sb

601 Paseo Nuevo, Santa Barbara • eurekarestaurantgroup.com

31 W. Carillo St., Santa Barbara • finchandforkrestaurant.com

38 W. Victoria St. Ste. 102, Santa Barbara • fresco-sb.com

705 Anacapa St., Santa Barbara • galasb.com

36 State St., Santa Barbara • hotelcalifornian.com/goat-tree

7398 Calle Real #C, Goleta • homeplategoleta.com

3825 State St. Space E-149, Santa Barbara • islandsrestaurants.com

6553 Pardall Rd., Isla Vista • ivdelimart.com

282 Orange Ave., Goleta • jonesysfriedchicken.com

7000 Hollister Ave., Goleta • 5723 Calle Real, Goleta • kyleskitchen.com

38 W. Victoria St., Santa Barbara • littlebirdsb.com

315 Meigs Rd., Santa Barbara •  mesaburger.com

3765 Santa Claus Lane, Carpinteria • padarobeachgrill.com

1230-A State St., Santa Barbara • pascuccirestaurant-sb.com

811 State St. Ste. D, Santa Barbara• poke.house

38 W. Victoria St., Santa Barbara • quesmokeshack.com

6985 Santa Felicia Dr., Goleta • iceinparadise.org/rinkside-cafe

3435 State St., Santa Barbara • samasanroque.com

7127 Hollister Ave. Ste. 18, Goleta • sbfish.com

11 Anacapa St., Santa Barbara • sbbiergarten.com

38 W. Victoria St. Ste. 115, Santa Barbara • seoulmatekitchen.com

220 Gray Ave., Santa Barbara • 5112 Hollister Ave., Goleta • shalhoob.com

5 W. Canon Perdido, Santa Barbara • theblueowlsb.com

5687 Calle Real, Goleta • 2318 Lillie Ave., Summerland • 892 Linden Ave., Carpinteria • nuggetbarandgrill.com

3007 De La Vina St., Santa Barbara • thepatiocafesb.com

3631 Sagunto St., Santa Ynez • thevictor.us

701 Chapala St., Santa Barbara • thewin-dow.la

406 E. Haley St. Ste #3, Santa Barbara • 720 Linden Ave., Carpinteria • thirdwindowbrewing.com

102 E. Yanonali St., Santa Barbara • 2840 De La Vina St., Santa Barbara • validationale.com

6775 Hollister Ave., Goleta • whitecapsbeachclub.com

2611 De La Vina St., Santa Barbara • yellowbellytap.com

Stay Tuned for the full Burger Week menu on February 19.

Thu Feb 05, 2026 | 22:56pm
https://www.independent.com/2026/02/05/burger-week-2026/

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Not a member? Sign up here.