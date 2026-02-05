Burger Week will be back February 19 through February 25.
You can check back here for the burger week menu on February 19! Until then, you can find a list of participating restaurants below. Check back when we have all the juicy details, or you can subscribe to our Extra! Newsletter by clicking here and be the first to know when Burger Week goes live.
600 Olive St., Santa Barbara • arnoldis.com
229 W Montecito St., Santa Barbara • sbbrewhouse.com
5650 Calle Real, Goleta • cayarestaurant.com
1905 Cliff Dr., Santa Barbara • sbcornertap.com
170 Aero Camino, Goleta. • cristinosbakery.com
1315 Anacapa St., Santa Barbara • 5392 Hollister Ave., Goleta • crushcakes.com
5080 A Carpinteria Ave., Carpinteria • dangburger.com
149 S Turnpike Rd., Santa Barbara • davesdogs805.com
30 E. Victoria St., Santa Barbara • domstaverna.com
634 State St., Santa Barbara • Follow us for updates @downtowneats_sb
601 Paseo Nuevo, Santa Barbara • eurekarestaurantgroup.com
31 W. Carillo St., Santa Barbara • finchandforkrestaurant.com
38 W. Victoria St. Ste. 102, Santa Barbara • fresco-sb.com
705 Anacapa St., Santa Barbara • galasb.com
36 State St., Santa Barbara • hotelcalifornian.com/goat-tree
7398 Calle Real #C, Goleta • homeplategoleta.com
3825 State St. Space E-149, Santa Barbara • islandsrestaurants.com
6553 Pardall Rd., Isla Vista • ivdelimart.com
282 Orange Ave., Goleta • jonesysfriedchicken.com
7000 Hollister Ave., Goleta • 5723 Calle Real, Goleta • kyleskitchen.com
38 W. Victoria St., Santa Barbara • littlebirdsb.com
315 Meigs Rd., Santa Barbara • mesaburger.com
3765 Santa Claus Lane, Carpinteria • padarobeachgrill.com
1230-A State St., Santa Barbara • pascuccirestaurant-sb.com
811 State St. Ste. D, Santa Barbara• poke.house
38 W. Victoria St., Santa Barbara • quesmokeshack.com
6985 Santa Felicia Dr., Goleta • iceinparadise.org/rinkside-cafe
3435 State St., Santa Barbara • samasanroque.com
7127 Hollister Ave. Ste. 18, Goleta • sbfish.com
11 Anacapa St., Santa Barbara • sbbiergarten.com
38 W. Victoria St. Ste. 115, Santa Barbara • seoulmatekitchen.com
220 Gray Ave., Santa Barbara • 5112 Hollister Ave., Goleta • shalhoob.com
5 W. Canon Perdido, Santa Barbara • theblueowlsb.com
5687 Calle Real, Goleta • 2318 Lillie Ave., Summerland • 892 Linden Ave., Carpinteria • nuggetbarandgrill.com
3007 De La Vina St., Santa Barbara • thepatiocafesb.com
3631 Sagunto St., Santa Ynez • thevictor.us
701 Chapala St., Santa Barbara • thewin-dow.la
406 E. Haley St. Ste #3, Santa Barbara • 720 Linden Ave., Carpinteria • thirdwindowbrewing.com
102 E. Yanonali St., Santa Barbara • 2840 De La Vina St., Santa Barbara • validationale.com
6775 Hollister Ave., Goleta • whitecapsbeachclub.com
2611 De La Vina St., Santa Barbara • yellowbellytap.com
Stay Tuned for the full Burger Week menu on February 19.
You must be logged in to post a comment.